20 000 ведмедиків на National Mall. У США провели акцію для порятунку викрадених Росією українських дітей
Джерело:  Ольга Стефанішина

Поблизу Конгресу США, безпосередньо в центрі Вашингтона, відбулася масштбна акція заради повернення додому з країни-агресорки РФ викрадених росіянами українських дітей. У її межах символічно були використані 20 000 ведмедиків.

Головні тези:

  • Росія не тільки веде війну, вона краде майбутнє України — дітей.
  • Україна не зупиниться, поки не поверне додому кожну викрадену Росією дитину.

Світ не має права забути про викрадених Росією українських дітей

Про важливу подію розповіла пані посол України в США Ольга Стефанішина.

20 000 ведмедиків на National Mall поблизу Конгресу в центрі Вашингтона — кожен символізує українську дитину, яку Росія викрала з початку повномасштабного вторгнення. Україна повернула понад 2 000 дітей Bring Kids Back UA, але тисячі залишаються розлученими зі своїми родинами та домівкою.

Пані посол України в США

Як зазначила українська дипломатка, без порятунку українських дітей не може бути ні завершення війни, ні тривалого справедливого миру.

На цьому тлі Стефанішина висловила вдячність двопартійній та двопалатній підтримці цього питання в Конгресі.

Пані посол звернула увагу на те, що важливу роль у процесі повернення українських діток додому відіграють сенаторка Емі Клобучар, конгресмен Майкл МакКол, сенатор Річард Блюменталь, конгресмен Джеймі Раскіну.

За словами дипломатки, вони не лише долучилися до акції на підтримку дітей, а також постійно привертають увагу до важливості повернення дітей та притягнення росії до відповідальності.

росія та її керівництво мають бути під найжорсткішими санкціями, щоб щодня відчувати реальні наслідки своїх злочинів, — наголосила Ольга Стефанішина.

