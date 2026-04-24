20 000 ведмедиків на National Mall. У США провели акцію для порятунку викрадених Росією українських дітей

Поблизу Конгресу США, безпосередньо в центрі Вашингтона, відбулася масштбна акція заради повернення додому з країни-агресорки РФ викрадених росіянами українських дітей. У її межах символічно були використані 20 000 ведмедиків.
Головні тези:
- Росія не тільки веде війну, вона краде майбутнє України — дітей.
- Україна не зупиниться, поки не поверне додому кожну викрадену Росією дитину.
Світ не має права забути про викрадених Росією українських дітей
Про важливу подію розповіла пані посол України в США Ольга Стефанішина.
Як зазначила українська дипломатка, без порятунку українських дітей не може бути ні завершення війни, ні тривалого справедливого миру.
На цьому тлі Стефанішина висловила вдячність двопартійній та двопалатній підтримці цього питання в Конгресі.
Пані посол звернула увагу на те, що важливу роль у процесі повернення українських діток додому відіграють сенаторка Емі Клобучар, конгресмен Майкл МакКол, сенатор Річард Блюменталь, конгресмен Джеймі Раскіну.
За словами дипломатки, вони не лише долучилися до акції на підтримку дітей, а також постійно привертають увагу до важливості повернення дітей та притягнення росії до відповідальності.
