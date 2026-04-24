20 000 мишек на National Mall. В США провели акцию для спасения похищенных Россией украинских детей
Мир не имеет права забыть о похищенных Россией украинских детях
Источник:  Ольга Стефанишина

Вблизи Конгресса США, непосредственно в центре Вашингтона, прошла масштабная акция ради возвращения домой из страны-агрессорки РФ похищенных россиянами украинских детей. В ее пределах символически было использовано 20 000 мишек.

Главные тезисы

  • Россия не только ведет войну, она ворует будущее Украины — детей.
  • Украина не остановится, пока не вернет домой каждого похищенного Россией ребенка.

О важном событии рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

20 000 мишек на National Mall близ Конгресса в центре Вашингтона — каждый символизирует украинского ребенка, которого Россия похитила с начала полномасштабного вторжения. Украина вернула более 2 000 детей Bring Kids Back UA, но тысячи остаются разведенными со своими семьями и домом.

Ольга Стефанишина

Посол Украины в США

Как отметила украинская дипломат, без спасения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира.

На этом фоне Стефанишин выразил благодарность двухпартийной и двухпалатной поддержке этого вопроса в Конгрессе.

Посол обратила внимание на то, что важную роль в процессе возвращения украинских деток домой играют сенатор Эми Клобучар, конгрессмен Майкл Макколл, сенатор Ричард Блюменталь, конгрессмен Джейми Раскину.

По словам дипломатки, они не только присоединились к акции в поддержку детей, а также постоянно привлекают внимание к важности возвращения детей и привлечения России к ответственности.

Россия и ее руководство должны быть под жесткими санкциями, чтобы ежедневно ощущать реальные последствия своих преступлений, — подчеркнула Ольга Стефанишина.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лента "Несломленные дети. Я жду" приняла участие в международном кинофестивале Dingle Distilery International Film Festival
Фестиваль
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обстреляла детскую больницу в Херсоне — пострадали дети и взрослые
Россияне снова атакуют украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Пусть дети выживут!". Военный ВСУ остро ответил противникам принудительной эвакуации несовершеннолетних
Бунятов

