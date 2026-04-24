20 000 мишек на National Mall. В США провели акцию для спасения похищенных Россией украинских детей

Вблизи Конгресса США, непосредственно в центре Вашингтона, прошла масштабная акция ради возвращения домой из страны-агрессорки РФ похищенных россиянами украинских детей. В ее пределах символически было использовано 20 000 мишек.
Главные тезисы
- Россия не только ведет войну, она ворует будущее Украины — детей.
- Украина не остановится, пока не вернет домой каждого похищенного Россией ребенка.
Мир не имеет права забыть о похищенных Россией украинских детях
О важном событии рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Как отметила украинская дипломат, без спасения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира.
На этом фоне Стефанишин выразил благодарность двухпартийной и двухпалатной поддержке этого вопроса в Конгрессе.
Посол обратила внимание на то, что важную роль в процессе возвращения украинских деток домой играют сенатор Эми Клобучар, конгрессмен Майкл Макколл, сенатор Ричард Блюменталь, конгрессмен Джейми Раскину.
По словам дипломатки, они не только присоединились к акции в поддержку детей, а также постоянно привлекают внимание к важности возвращения детей и привлечения России к ответственности.
