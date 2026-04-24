20 000 мишек на National Mall. В США провели акцию для спасения похищенных Россией украинских детей

Вблизи Конгресса США, непосредственно в центре Вашингтона, прошла масштабная акция ради возвращения домой из страны-агрессорки РФ похищенных россиянами украинских детей. В ее пределах символически было использовано 20 000 мишек.

Мир не имеет права забыть о похищенных Россией украинских детях

О важном событии рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

20 000 мишек на National Mall близ Конгресса в центре Вашингтона — каждый символизирует украинского ребенка, которого Россия похитила с начала полномасштабного вторжения. Украина вернула более 2 000 детей Bring Kids Back UA, но тысячи остаются разведенными со своими семьями и домом. Ольга Стефанишина Посол Украины в США

Как отметила украинская дипломат, без спасения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира.

На этом фоне Стефанишин выразил благодарность двухпартийной и двухпалатной поддержке этого вопроса в Конгрессе.

Посол обратила внимание на то, что важную роль в процессе возвращения украинских деток домой играют сенатор Эми Клобучар, конгрессмен Майкл Макколл, сенатор Ричард Блюменталь, конгрессмен Джейми Раскину.

По словам дипломатки, они не только присоединились к акции в поддержку детей, а также постоянно привлекают внимание к важности возвращения детей и привлечения России к ответственности.

