22 ОМБр збирає на квадроцикли для просування на Курському напрямку. Як долучитися
Категорія
Україна
Дата публікації

22 ОМБр збирає на квадроцикли для просування на Курському напрямку. Як долучитися

22 ОМБр
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Джерело:  online.ua

22-га окрема механізована бригада (22 ОМБр) 17 серпня розпочала терміновий збір коштів на квадроцикли, які вкрай необхідні на Курському напрямку фронту війни Росії проти України. 

Головні тези:

  • 22 ОМБр розпочала терміновий збір коштів на квадроцикли для просування на Курському напрямку.
  • Долучитися до збору на квадроцикли для 22 ОМБр можна шляхом пожертвування на загальну ціль у розмірі 1 210 000.00 грн.
  • Підтримка українських військових у їхній боротьбі на фронті є важливою для успішного відстоювання суверенітету та територіальної цілісності країни.

Як долучитись до збору на квадроцикли для 22 ОМБр

Для швидкого просування вперед на Курському напрямку бійцям 22-ої бригади необхідно 4 квадроцикли.

Оголошуємо терміновий збір на Курський напрямок. Думаємо, ви розумієте, наскільки це важливо зараз. Маємо надію на вашу підтримку, — звернулися бійці до небайдужих українців.

Ціль збору: 1 210 000.00 грн.

Посилання на банку можна знайти тут.

Номер картки банки: 5375 4112 2126 2145

22 ОМБр на Курщині: що відомо

22-га окрема механізована бригада (22 ОМБр) — механізоване з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Частина існувала у 1992—2003 роках, потрапила під скорочення.

22 ОМБр

Вдруге сформована після російського вторгнення 2022 року. З літа 2023 року вела бої на Бахмутському напрямку. А з серпня 2024-го — на Курщині.

17 серпня аналітики українського проєкту DeepState заявили, що Сили оборони України зайняли ще один населений пункт у Курській області — село Борки Горшеченського району.

Окрім цього, триває поповнення обмінного фонду на Курщині.

Бійці 22-ї ОМБр поділилися кадрами взяття в полон групи противника. Кацапи обрали життя і тепер чекатимуть обміну. Українська армія дотримується міжнародних правил та звичаїв ведення війни. Єдині умови — скласти зброю і не чинити злочинів проти Сил оборони.

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