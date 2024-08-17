22 ОМБр збирає на квадроцикли для просування на Курському напрямку. Як долучитися

22-га окрема механізована бригада (22 ОМБр) 17 серпня розпочала терміновий збір коштів на квадроцикли, які вкрай необхідні на Курському напрямку фронту війни Росії проти України.
Головні тези:
- 22 ОМБр розпочала терміновий збір коштів на квадроцикли для просування на Курському напрямку.
- Долучитися до збору на квадроцикли для 22 ОМБр можна шляхом пожертвування на загальну ціль у розмірі 1 210 000.00 грн.
- Підтримка українських військових у їхній боротьбі на фронті є важливою для успішного відстоювання суверенітету та територіальної цілісності країни.
Як долучитись до збору на квадроцикли для 22 ОМБр
Для швидкого просування вперед на Курському напрямку бійцям 22-ої бригади необхідно 4 квадроцикли.
Ціль збору: 1 210 000.00 грн.
Посилання на банку можна знайти тут.
Номер картки банки: 5375 4112 2126 2145
22 ОМБр на Курщині: що відомо
22-га окрема механізована бригада (22 ОМБр) — механізоване з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Частина існувала у 1992—2003 роках, потрапила під скорочення.
Вдруге сформована після російського вторгнення 2022 року. З літа 2023 року вела бої на Бахмутському напрямку. А з серпня 2024-го — на Курщині.
Окрім цього, триває поповнення обмінного фонду на Курщині.
Бійці 22-ї ОМБр поділилися кадрами взяття в полон групи противника. Кацапи обрали життя і тепер чекатимуть обміну. Українська армія дотримується міжнародних правил та звичаїв ведення війни. Єдині умови — скласти зброю і не чинити злочинів проти Сил оборони.
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