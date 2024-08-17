22 ОМБр збирає на квадроцикли для просування на Курському напрямку. Як долучитися

22-га окрема механізована бригада (22 ОМБр) 17 серпня розпочала терміновий збір коштів на квадроцикли, які вкрай необхідні на Курському напрямку фронту війни Росії проти України.

Як долучитись до збору на квадроцикли для 22 ОМБр

Для швидкого просування вперед на Курському напрямку бійцям 22-ої бригади необхідно 4 квадроцикли.

Оголошуємо терміновий збір на Курський напрямок. Думаємо, ви розумієте, наскільки це важливо зараз. Маємо надію на вашу підтримку, — звернулися бійці до небайдужих українців. Поширити

Ціль збору: 1 210 000.00 грн.

Посилання на банку можна знайти тут.

Номер картки банки: 5375 4112 2126 2145

22 ОМБр на Курщині: що відомо

22-га окрема механізована бригада (22 ОМБр) — механізоване з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Частина існувала у 1992—2003 роках, потрапила під скорочення.

22 ОМБр

Вдруге сформована після російського вторгнення 2022 року. З літа 2023 року вела бої на Бахмутському напрямку. А з серпня 2024-го — на Курщині.

17 серпня аналітики українського проєкту DeepState заявили, що Сили оборони України зайняли ще один населений пункт у Курській області — село Борки Горшеченського району. Поширити

Окрім цього, триває поповнення обмінного фонду на Курщині.