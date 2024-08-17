22 ОМБр собирает на квадроциклы для продвижения на Курском направлении. Как присоединиться

22-я отдельная механизированная бригада (22 ОМБр) 17 августа начала срочный сбор средств на квадроциклы, крайне необходимые на Курском направлении фронта войны России против Украины.
Главные тезисы
- 22 ОМБр проводит срочный сбор средств на квадроциклы для продвижения на Курском направлении фронта.
- Общий сбор на квадроциклы для 22 ОМБр производится в размере 1 210 000.00 грн.
- Поддержка украинских военных важна для успешной обороны Украины.
Как присоединиться к сбору на квадроциклы для 22 ОМБр
Для быстрого продвижения вперед на Курском направлении бойцам 22-й бригады необходимо 4 квадроцикла.
Цель сбора: 1 210 000,00 грн.
Ссылки на банке можно найти здесь.
Номер карты банки: 5375 4112 2126 2145
22 ОМБр на Курщине: что известно
22-я отдельная механизированная бригада (22 ОМБр) — механизированное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Часть существовала в 1992-2003 годах, попала под сокращение.
Второй раз сформирована после российского вторжения 2022 года. С лета 2023 вела бои на Бахмутском направлении. А с августа 2024-го — на Курщине.
Кроме этого продолжается пополнение обменного фонда на Курщине.
Бойцы 22-й ОМБр поделились кадрами взятия в плен группы противника. Кацапы выбрали жизнь и теперь будут ждать обмена. Украинская армия соблюдает международные правила и обычаи ведения войны. Единственные условия — сложить оружие и не совершать преступлений против Сил обороны.
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