22 ОМБр собирает на квадроциклы для продвижения на Курском направлении. Как присоединиться
Категория
Украина
Дата публикации

22 ОМБр собирает на квадроциклы для продвижения на Курском направлении. Как присоединиться

22 ОМБр
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Источник:  online.ua

22-я отдельная механизированная бригада (22 ОМБр) 17 августа начала срочный сбор средств на квадроциклы, крайне необходимые на Курском направлении фронта войны России против Украины.

Главные тезисы

  • 22 ОМБр проводит срочный сбор средств на квадроциклы для продвижения на Курском направлении фронта.
  • Общий сбор на квадроциклы для 22 ОМБр производится в размере 1 210 000.00 грн.
  • Поддержка украинских военных важна для успешной обороны Украины.

Как присоединиться к сбору на квадроциклы для 22 ОМБр

Для быстрого продвижения вперед на Курском направлении бойцам 22-й бригады необходимо 4 квадроцикла.

Объявляем срочный сбор на Курское направление. Думаем, вы понимаете, насколько это важно сейчас. Надеемся на вашу поддержку, — обратились бойцы к неравнодушным украинцам.

Цель сбора: 1 210 000,00 грн.

Ссылки на банке можно найти здесь.

Номер карты банки: 5375 4112 2126 2145

22 ОМБр на Курщине: что известно

22-я отдельная механизированная бригада (22 ОМБр) — механизированное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Часть существовала в 1992-2003 годах, попала под сокращение.

22 ОМБр

Второй раз сформирована после российского вторжения 2022 года. С лета 2023 вела бои на Бахмутском направлении. А с августа 2024-го — на Курщине.

17 августа аналитики украинского проекта DeepState заявили, что Силы обороны Украины заняли еще один населенный пункт в Курской области — село Борки Горшеченского района.

Кроме этого продолжается пополнение обменного фонда на Курщине.

Бойцы 22-й ОМБр поделились кадрами взятия в плен группы противника. Кацапы выбрали жизнь и теперь будут ждать обмена. Украинская армия соблюдает международные правила и обычаи ведения войны. Единственные условия — сложить оружие и не совершать преступлений против Сил обороны.

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