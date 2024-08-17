22 ОМБр собирает на квадроциклы для продвижения на Курском направлении. Как присоединиться

22-я отдельная механизированная бригада (22 ОМБр) 17 августа начала срочный сбор средств на квадроциклы, крайне необходимые на Курском направлении фронта войны России против Украины.

Как присоединиться к сбору на квадроциклы для 22 ОМБр

Для быстрого продвижения вперед на Курском направлении бойцам 22-й бригады необходимо 4 квадроцикла.

Объявляем срочный сбор на Курское направление. Думаем, вы понимаете, насколько это важно сейчас. Надеемся на вашу поддержку, — обратились бойцы к неравнодушным украинцам. Поделиться

Цель сбора: 1 210 000,00 грн.

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Номер карты банки: 5375 4112 2126 2145

22 ОМБр на Курщине: что известно

22-я отдельная механизированная бригада (22 ОМБр) — механизированное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Часть существовала в 1992-2003 годах, попала под сокращение.

22 ОМБр

Второй раз сформирована после российского вторжения 2022 года. С лета 2023 вела бои на Бахмутском направлении. А с августа 2024-го — на Курщине.

17 августа аналитики украинского проекта DeepState заявили, что Силы обороны Украины заняли еще один населенный пункт в Курской области — село Борки Горшеченского района. Поделиться

Кроме этого продолжается пополнение обменного фонда на Курщине.