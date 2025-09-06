26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку — Зеленський
26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав ключ до досягнення миру з Росією — це сильні санкції та тарифи, обʼєднані європейські й американські зусилля. 

Головні тези:

  • Сильні санкції та тарифи є ключем до досягнення миру з Росією за висновками президента України.
  • 26 країн готові діяти та гарантувати безпеку Україні, підтримуючи заходи для примусу Росії до врегулювання конфлікту.
  • Об'єднані зусилля Європи та Америки спрямовані на підтримку України у вимушенні Росії припинити війну.

Сильні санкції та тарифи примусять Росію до миру — Зеленський

Зеленський підбив підсумки важливих зустрічей з партнерами задля досягнення миру в Україні.

Копенгаген, Париж, Ужгород. Спершу зустріч із нашими друзями з Північно-Балтійської вісімки. Далі — коаліція охочих, понад 35 країн. Візити Президента Євроради, Премʼєр-міністра Словаччини, міністерки закордонних справ Швеції на наше Закарпаття. Багато переговорів цими днями, щоб дати Україні ще більше сили, ще більше стійкості.

Президент зазначив, що поряд з Україною стоїть вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі.

Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу.

Але перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього, впевнений Зеленський.

Треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи й усвідомила наслідки затягування війни. Сильні санкції та тарифи — обʼєднані європейські й американські зусилля — ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі — більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний.

