26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав ключ до досягнення миру з Росією — це сильні санкції та тарифи, обʼєднані європейські й американські зусилля.

Сильні санкції та тарифи примусять Росію до миру — Зеленський

Зеленський підбив підсумки важливих зустрічей з партнерами задля досягнення миру в Україні.

Копенгаген, Париж, Ужгород. Спершу зустріч із нашими друзями з Північно-Балтійської вісімки. Далі — коаліція охочих, понад 35 країн. Візити Президента Євроради, Премʼєр-міністра Словаччини, міністерки закордонних справ Швеції на наше Закарпаття. Багато переговорів цими днями, щоб дати Україні ще більше сили, ще більше стійкості. Володимир Зеленський Президент України

Президент зазначив, що поряд з Україною стоїть вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі.

Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу.

Але перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього, впевнений Зеленський.