26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав ключ до досягнення миру з Росією — це сильні санкції та тарифи, обʼєднані європейські й американські зусилля.
Головні тези:
- Сильні санкції та тарифи є ключем до досягнення миру з Росією за висновками президента України.
- 26 країн готові діяти та гарантувати безпеку Україні, підтримуючи заходи для примусу Росії до врегулювання конфлікту.
- Об'єднані зусилля Європи та Америки спрямовані на підтримку України у вимушенні Росії припинити війну.
Сильні санкції та тарифи примусять Росію до миру — Зеленський
Зеленський підбив підсумки важливих зустрічей з партнерами задля досягнення миру в Україні.
Президент зазначив, що поряд з Україною стоїть вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі.
Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу.
Але перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього, впевнений Зеленський.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-