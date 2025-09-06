26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключ к достижению мира с Россией – это сильные санкции и тарифы, объединенные европейские и американские усилия.

Сильные санкции и тарифы принудят Россию к миру — Зеленский

Зеленский подвел итоги важных встреч с партнерами по достижению мира в Украине.

Копенгаген, Париж, Ужгород. Сначала встреча с нашими друзьями из Северо-Балтийской восьмерки. Далее коалиция желающих, более 35 стран. Визиты Президента Евросовета, Премьер-министра Словакии, министерки иностранных дел Швеции в наше Закарпатье. Многие переговоры на днях, чтобы дать Украине еще больше силы, еще больше устойчивости. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что рядом с Украиной стоит вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и другие партнеры в мире.

Наш результат: уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за нашу совместную работу.

Но прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть Россию к нему, уверен Зеленский.