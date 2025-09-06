26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключ к достижению мира с Россией – это сильные санкции и тарифы, объединенные европейские и американские усилия.
Главные тезисы
- Сильные санкции и тарифы — ключ к миру с Россией, по словам президента Украины.
- 26 стран готовы действовать и гарантировать безопасность Украины.
- Объединенные усилия Европы и Америки направлены на поддержку Украины в принуждении России к урегулированию конфликта.
Сильные санкции и тарифы принудят Россию к миру — Зеленский
Зеленский подвел итоги важных встреч с партнерами по достижению мира в Украине.
Президент отметил, что рядом с Украиной стоит вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и другие партнеры в мире.
Наш результат: уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за нашу совместную работу.
Но прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть Россию к нему, уверен Зеленский.
