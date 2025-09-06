26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключ к достижению мира с Россией – это сильные санкции и тарифы, объединенные европейские и американские усилия.

Главные тезисы

  • Сильные санкции и тарифы — ключ к миру с Россией, по словам президента Украины.
  • 26 стран готовы действовать и гарантировать безопасность Украины.
  • Объединенные усилия Европы и Америки направлены на поддержку Украины в принуждении России к урегулированию конфликта.

Сильные санкции и тарифы принудят Россию к миру — Зеленский

Зеленский подвел итоги важных встреч с партнерами по достижению мира в Украине.

Копенгаген, Париж, Ужгород. Сначала встреча с нашими друзьями из Северо-Балтийской восьмерки. Далее коалиция желающих, более 35 стран. Визиты Президента Евросовета, Премьер-министра Словакии, министерки иностранных дел Швеции в наше Закарпатье. Многие переговоры на днях, чтобы дать Украине еще больше силы, еще больше устойчивости.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что рядом с Украиной стоит вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и другие партнеры в мире.

Наш результат: уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за нашу совместную работу.

Но прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть Россию к нему, уверен Зеленский.

Надо сделать все возможное, чтобы Москва перестала отвергать все мирные инициативы и осознала последствия затягивания войны. Сильные санкции и тарифы — объединенные европейские и американские усилия — ключ к этому. Никакой возможности для финансирования военной машины России не должно остаться. Дальше — больше трансатлантической работы, чтобы давление действительно ощутимо.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует использовать Украину как плацдарм для нападения на Европу — Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Диалог есть". Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он может приехать в Киев". Зеленский публично обратился к Путину
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?