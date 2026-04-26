3 людей загинули та 20 поранені внаслідок нових ударів Росії по Україні

Протягом минулої доби у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях гриміли гучні вибухи через атаки російських окупантів. Згідно з останніми даними, ці атаки забрали життя трьох цивільних, також повідомляється про 20 потерпілих.

Наслідки нових атак Росії на різні регіони України

У Дніпропетровській області, без урахування масових ударів армії РФ по Дніпру, загинула одна людина — у Нікопольському районі.

Також місцева влада повідомляє про 4 постраждалих на Синельниківщині.

Що стосується ситуації в Донецькій області, то там відомо про загибель двох мирних мешканців — у Дружківці та Олексієво-Дружківці.

Окрім того, вказано, що ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Водночас на Херсонщині поранені 7 людей. За даними влади, окупанти понівечили складське приміщення, фермерське господарство, автозаправну станцію, стільникову вежу, вантажівку та приватні автомобілі.

На Харківщині повідомлється про 4 потерпілих:

у Богодухові під удар ворога потрапив 56-річний чоловік;

у Ківшарівці Куп'янської громади постраждала 75-річна жінка;

у селі Руська Лозова зазнали травм 37-річний чоловік і 32-річна жінка.

Як вже згадувалося раніше, 26 квітня росіяни завдали ударів по Чернігову ударними безпілотниками.