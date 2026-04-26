3 людей загинули та 20 поранені внаслідок нових ударів Росії по Україні

Протягом минулої доби у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях гриміли гучні вибухи через атаки російських окупантів. Згідно з останніми даними, ці атаки забрали життя трьох цивільних, також повідомляється про 20 потерпілих.
Головні тези:
- На Донеччині в суботу загинули дві людини.
- У Херсонській області повідомляється про 7 поранених цивільних.
Наслідки нових атак Росії на різні регіони України
У Дніпропетровській області, без урахування масових ударів армії РФ по Дніпру, загинула одна людина — у Нікопольському районі.
Також місцева влада повідомляє про 4 постраждалих на Синельниківщині.
Що стосується ситуації в Донецькій області, то там відомо про загибель двох мирних мешканців — у Дружківці та Олексієво-Дружківці.
Окрім того, вказано, що ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
На Харківщині повідомлється про 4 потерпілих:
у Богодухові під удар ворога потрапив 56-річний чоловік;
у Ківшарівці Куп'янської громади постраждала 75-річна жінка;
у селі Руська Лозова зазнали травм 37-річний чоловік і 32-річна жінка.
Як вже згадувалося раніше, 26 квітня росіяни завдали ударів по Чернігову ударними безпілотниками.
Один із дронів вибухнув поруч із багатоповерховим будинком, пошкодивши вікна.
