3 человека погибли и 20 ранены в результате новых ударов России по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ДСНС Украины
Последствия новых атак России на разные регионы Украины
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях гремели громкие взрывы из-за атак российских оккупантов. Согласно последним данным, эти атаки унесли жизни трех гражданских, также сообщается о 20 пострадавших.

Главные тезисы

  • В Донецкой области в субботу погибли два человека.
  • В Херсонской области сообщается о 7 раненых гражданских.

В Днепропетровской области, без учета массовых ударов армии РФ по Днепру, погиб один человек — в Никопольском районе.

Также местные власти сообщают о 4 пострадавших на Синельниковщине.

Что касается ситуации в Донецкой области, то там известно о гибели двух мирных жителей — в Дружковке и Алексеево-Дружковке.

Кроме того, указано, что еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

В то же время в Херсонской области ранены 7 человек. По данным властей, оккупанты попали в складское помещение, фермерское хозяйство, автозаправочную станцию, сотовую башню, грузовик и частные автомобили.

В Харьковской области сообщается о 4 пострадавших:

  • в Богодухове под удар врага попал 56-летний мужчина;

  • в Ковшаровке Купянской общины пострадала 75-летняя женщина;

  • в селе Русская Лозовая получили травмы 37-летний мужчина и 32-летняя женщина.

Как уже упоминалось ранее, 26 апреля россияне нанесли удары по Чернигову ударными беспилотниками.

Один из дронов взорвался рядом с многоэтажным домом, повредив окна.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЦПД
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Владимир Зеленский
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?