3 человека погибли и 20 ранены в результате новых ударов России по Украине

За прошедшие сутки в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях гремели громкие взрывы из-за атак российских оккупантов. Согласно последним данным, эти атаки унесли жизни трех гражданских, также сообщается о 20 пострадавших.

Последствия новых атак России на разные регионы Украины

В Днепропетровской области, без учета массовых ударов армии РФ по Днепру, погиб один человек — в Никопольском районе.

Также местные власти сообщают о 4 пострадавших на Синельниковщине.

Что касается ситуации в Донецкой области, то там известно о гибели двух мирных жителей — в Дружковке и Алексеево-Дружковке.

Кроме того, указано, что еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

В то же время в Херсонской области ранены 7 человек. По данным властей, оккупанты попали в складское помещение, фермерское хозяйство, автозаправочную станцию, сотовую башню, грузовик и частные автомобили.

В Харьковской области сообщается о 4 пострадавших:

в Богодухове под удар врага попал 56-летний мужчина;

в Ковшаровке Купянской общины пострадала 75-летняя женщина;

в селе Русская Лозовая получили травмы 37-летний мужчина и 32-летняя женщина.

Как уже упоминалось ранее, 26 апреля россияне нанесли удары по Чернигову ударными беспилотниками.