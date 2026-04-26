3 человека погибли и 20 ранены в результате новых ударов России по Украине

За прошедшие сутки в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях гремели громкие взрывы из-за атак российских оккупантов. Согласно последним данным, эти атаки унесли жизни трех гражданских, также сообщается о 20 пострадавших.
Главные тезисы
- В Донецкой области в субботу погибли два человека.
- В Херсонской области сообщается о 7 раненых гражданских.
Последствия новых атак России на разные регионы Украины
В Днепропетровской области, без учета массовых ударов армии РФ по Днепру, погиб один человек — в Никопольском районе.
Также местные власти сообщают о 4 пострадавших на Синельниковщине.
Что касается ситуации в Донецкой области, то там известно о гибели двух мирных жителей — в Дружковке и Алексеево-Дружковке.
Кроме того, указано, что еще 5 человек в области за сутки получили ранения.
В Харьковской области сообщается о 4 пострадавших:
в Богодухове под удар врага попал 56-летний мужчина;
в Ковшаровке Купянской общины пострадала 75-летняя женщина;
в селе Русская Лозовая получили травмы 37-летний мужчина и 32-летняя женщина.
Как уже упоминалось ранее, 26 апреля россияне нанесли удары по Чернигову ударными беспилотниками.
Один из дронов взорвался рядом с многоэтажным домом, повредив окна.
