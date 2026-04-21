3 людей загинули внаслідок атак Росії на Дніпропетровщину

Протягом минулої доби в Дніпропетровській області троє мирних мешканців загинули та ще восьмеро дістали поранень через удари РФ. Окрім того, вказано, що близько 70 разів противник атакував три райони області артилерією, безпілотниками та авіабомбою.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, загинули двоє жінок та один чоловік.
- Ворог зруйнував ще один будинок культури в регіоні.
Ситуація на Дніпропетровщині — що відомо
За словами Ганжі, російські загарбники знову сильно били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.
Цього разу під удари ворога потрапили підприємство, стадіон, заправка, багатоквартирні будинки й автівки. Місцева влада повідомляє про загибель двох жінок.
Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що на Синельниківщині під ударом були Покровська, Васильківська, Межівська і Миколаївська громади.
Ворог зруйнував будинок культури та ще один понівечив. Ба більше, пошкоджені інфраструктура, приватні оселі та автомобілі.
