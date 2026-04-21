3 людей загинули внаслідок атак Росії на Дніпропетровщину
Ситуація на Дніпропетровщині - що відомо
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Протягом минулої доби в Дніпропетровській області троє мирних мешканців загинули та ще восьмеро дістали поранень через удари РФ. Окрім того, вказано, що близько 70 разів противник атакував три райони області артилерією, безпілотниками та авіабомбою.

  • Згідно з останніми даними, загинули двоє жінок та один чоловік.
  • Ворог зруйнував ще один будинок культури в регіоні.

Олександр Ганжа

Глава Дніпропетровської ОДА

За словами Ганжі, російські загарбники знову сильно били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.

Цього разу під удари ворога потрапили підприємство, стадіон, заправка, багатоквартирні будинки й автівки. Місцева влада повідомляє про загибель двох жінок.

Ще семеро людей поранені. Двоє чоловіків 33 і 52 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У лікарні помер 74-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки на район вчора ввечері, — йдеться в заяві.

Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що на Синельниківщині під ударом були Покровська, Васильківська, Межівська і Миколаївська громади.

Ворог зруйнував будинок культури та ще один понівечив. Ба більше, пошкоджені інфраструктура, приватні оселі та автомобілі.

На Криворіжжі ворог атакував Кривий Ріг, Грушівську і Зеленодольську громади. Пошкоджені сонячні панелі, інфраструктура, приватні будинки та вантажівки. Постраждав 10-річний хлопчик. Він в лікарні у стані середньої тяжкості, — додав глава ОВА.

