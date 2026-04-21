3 людей загинули внаслідок атак Росії на Дніпропетровщину

Протягом минулої доби в Дніпропетровській області троє мирних мешканців загинули та ще восьмеро дістали поранень через удари РФ. Окрім того, вказано, що близько 70 разів противник атакував три райони області артилерією, безпілотниками та авіабомбою.

Ситуація на Дніпропетровщині — що відомо

Троє людей загинули, восьмеро дістали поранень. Майже 70 разів ворог атакував три райони області артилерією, безпілотниками та авіабомбою. Олександр Ганжа Глава Дніпропетровської ОДА

За словами Ганжі, російські загарбники знову сильно били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.

Цього разу під удари ворога потрапили підприємство, стадіон, заправка, багатоквартирні будинки й автівки. Місцева влада повідомляє про загибель двох жінок.

Ще семеро людей поранені. Двоє чоловіків 33 і 52 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У лікарні помер 74-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки на район вчора ввечері, — йдеться в заяві.

Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що на Синельниківщині під ударом були Покровська, Васильківська, Межівська і Миколаївська громади.

Ворог зруйнував будинок культури та ще один понівечив. Ба більше, пошкоджені інфраструктура, приватні оселі та автомобілі.