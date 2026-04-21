3 человека погибли в результате атак России на Днепропетровщину
3 человека погибли в результате атак России на Днепропетровщину

Ситуация на Днепропетровщине – что известно
Источник:  Днепропетровская ОГА

За прошедшие сутки в Днепропетровской области трое мирных жителей погибли и еще восемь получили ранения из-за ударов РФ. Кроме того, указано, что около 70 раз противник атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбой.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, погибли две женщины и один мужчина.
  • Враг разрушил еще одно здание культуры в регионе.

Ситуация на Днепропетровщине — что известно

Три человека погибли, восемь получили ранения. Почти 70 раз враг атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбой.

Александр Ганжа

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОГА

По словам Ганжи, российские захватчики снова сильно били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригоревской общинам.

В этот раз под удары врага попали предприятие, стадион, заправка, многоквартирные дома и автомобили. Местные власти сообщают о гибели двух женщин.

Еще семь человек ранены. Двое мужчин 33 и 52 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. В больнице скончался 74-летний мужчина, раненный во время вражеской атаки на район вчера вечером, — сказано в заявлении.

Александр Ганжа официально подтвердил, что на Синельниковщине под ударом были Покровская, Васильковская, Межевская и Николаевская общины.

Враг разрушил дом культуры и еще один повредил. Более того, повреждены инфраструктура, частные дома и автомобили.

На Криворожье враг атаковал Кривой Рог, Грушевскую и Зеленодольскую общины. Повреждены солнечные панели, инфраструктура, частные дома и грузовики. Пострадал 10-летний мальчик. Он в больнице в состоянии средней тяжести, — добавил глава ОВА.

