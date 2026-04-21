3 человека погибли в результате атак России на Днепропетровщину

За прошедшие сутки в Днепропетровской области трое мирных жителей погибли и еще восемь получили ранения из-за ударов РФ. Кроме того, указано, что около 70 раз противник атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбой.

Ситуация на Днепропетровщине — что известно

Три человека погибли, восемь получили ранения. Почти 70 раз враг атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбой. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОГА

По словам Ганжи, российские захватчики снова сильно били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригоревской общинам.

В этот раз под удары врага попали предприятие, стадион, заправка, многоквартирные дома и автомобили. Местные власти сообщают о гибели двух женщин.

Еще семь человек ранены. Двое мужчин 33 и 52 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. В больнице скончался 74-летний мужчина, раненный во время вражеской атаки на район вчера вечером, — сказано в заявлении.

Александр Ганжа официально подтвердил, что на Синельниковщине под ударом были Покровская, Васильковская, Межевская и Николаевская общины.

Враг разрушил дом культуры и еще один повредил. Более того, повреждены инфраструктура, частные дома и автомобили.