3 человека погибли в результате атак России на Днепропетровщину

За прошедшие сутки в Днепропетровской области трое мирных жителей погибли и еще восемь получили ранения из-за ударов РФ. Кроме того, указано, что около 70 раз противник атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбой.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, погибли две женщины и один мужчина.
- Враг разрушил еще одно здание культуры в регионе.
Ситуация на Днепропетровщине — что известно
По словам Ганжи, российские захватчики снова сильно били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригоревской общинам.
В этот раз под удары врага попали предприятие, стадион, заправка, многоквартирные дома и автомобили. Местные власти сообщают о гибели двух женщин.
Александр Ганжа официально подтвердил, что на Синельниковщине под ударом были Покровская, Васильковская, Межевская и Николаевская общины.
Враг разрушил дом культуры и еще один повредил. Более того, повреждены инфраструктура, частные дома и автомобили.
