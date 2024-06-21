3 ОШБр знищила спостережний пункт та базування армії РФ — відео

Українські військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.
Головні тези:
- Українські військові з Третьої штурмової бригади знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку за допомогою артилерії.
- Артилеристи бригади успішно уражають точки накопичення сил ворога, використовуючи касетні боєприпаси та надаючи підтримку піхоті.
- Бойові втрати армії РФ на Харківському напрямку становлять значну кількість особового складу та техніки, що свідчить про успішність операцій українських військ.
- Загалом з 24 лютого по 10 червня російські втрати включають в себе тисячі осіб, танків, броньованої техніки, артилерії та іншої військової техніки.
- Українські військові продовжують активні операції на Харківському напрямку, використовуючи різноманітну техніку та передові тактичні прийоми для відштовхнення ворожих сил.
Що відомо про успіхи 3 ОШБр на Харківському напрямку
У бригаді відзначили, що за допомогою артилерії надають підтримку нашій піхоті. Зокрема у боях на Харківському напрямку працюють бійці 3-ї САБ з "Команди постріл".
Що відомо про втрати армії РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 531,980 (+1060) осіб,
танків — 8001 (+14) од,
бойових броньованих машин — 15372 (+35) од,
артилерійських систем — 14106 (+54) од,
РСЗВ — 1106 (+1) од,
засобів ППО — 861 (+2) од,
літаків — 359 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11260 (+0),
крилатих ракет — 2298 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн– 19181 (+47) од,
спеціальної техніки — 2367 (+10)
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