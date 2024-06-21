3 ОШБр знищила спостережний пункт та базування армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

3 ОШБр знищила спостережний пункт та базування армії РФ — відео

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Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Українські військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.

Головні тези:

  • Українські військові з Третьої штурмової бригади знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку за допомогою артилерії.
  • Артилеристи бригади успішно уражають точки накопичення сил ворога, використовуючи касетні боєприпаси та надаючи підтримку піхоті.
  • Бойові втрати армії РФ на Харківському напрямку становлять значну кількість особового складу та техніки, що свідчить про успішність операцій українських військ.
  • Загалом з 24 лютого по 10 червня російські втрати включають в себе тисячі осіб, танків, броньованої техніки, артилерії та іншої військової техніки.
  • Українські військові продовжують активні операції на Харківському напрямку, використовуючи різноманітну техніку та передові тактичні прийоми для відштовхнення ворожих сил.

Що відомо про успіхи 3 ОШБр на Харківському напрямку

Артилеристи Третьої штурмової уразили спостережний пункт та точку накопичення сил ворога для подальших штурмів. Випалили посадки з окупантами, зокрема, влучаннями касетних боєприпасів, — підписали бійці відео.

У бригаді відзначили, що за допомогою артилерії надають підтримку нашій піхоті. Зокрема у боях на Харківському напрямку працюють бійці 3-ї САБ з "Команди постріл".

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 531,980 (+1060) осіб,

  • танків — 8001 (+14) од,

  • бойових броньованих машин — 15372 (+35) од,

  • артилерійських систем  —  14106 (+54) од,

  • РСЗВ — 1106 (+1) од,

  • засобів ППО — 861 (+2) од,

  • літаків — 359 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11260 (+0),

  • крилатих ракет  — 2298 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 19181 (+47) од,

  • спеціальної техніки — 2367 (+10)

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