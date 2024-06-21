3 ОШБр уничтожила наблюдательный пункт и базирование армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

3 ОШБр уничтожила наблюдательный пункт и базирование армии РФ — видео

всу
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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Украинские военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян в Харьковском направлении.

Главные тезисы

  • Украинские военные из Третьей штурмовой бригады уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении с помощью артиллерии.
  • Артиллеристы бригады успешно поражают точки накопления сил врага, используя кассетные боеприпасы и оказывая поддержку пехоте.
  • Боевые потери армии РФ на Харьковском направлении составляют значительное количество личного состава и техники, что свидетельствует об успешности операций украинских войск.
  • В общей сложности с 24 февраля по 10 июня российские потери включают в себя тысячи человек, танков, бронированной техники, артиллерии и другой военной техники.
  • Украинские военные продолжают активные операции в Харьковском направлении, используя разнообразную технику и передовые тактические приемы для отталкивания вражеских сил.

Что известно об успехах 3 ОШБр на Харьковском направлении

Артиллеристы Третьей штурмовой поразили наблюдательный пункт и точку накопления сил врага для дальнейших штурмов. Выжгли посадки с оккупантами, в том числе попаданиями кассетных боеприпасов, — подписали бойцы видео.

В бригаде отметили, что с помощью артиллерии оказывают поддержку нашей пехоте. В частности, в боях на Харьковском направлении работают бойцы 3-й САБ из "Команды выстрел".

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 531,980 (+1060) человек,

  • танков — 8001 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 15372 (+35) ед,

  • артиллерийских систем — 14106 (+54) ед,

  • РСЗО — 1106 (+1) ед,

  • средств ПВО — 861 (+2) ед,

  • самолетов — 359 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11260 (+0),

  • крылатых ракет — 2298 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19181 (+47) ед,

  • специальной техники — 2367 (+10)

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