3 ОШБр уничтожила наблюдательный пункт и базирование армии РФ — видео

Украинские военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян в Харьковском направлении.
Главные тезисы
- Украинские военные из Третьей штурмовой бригады уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении с помощью артиллерии.
- Артиллеристы бригады успешно поражают точки накопления сил врага, используя кассетные боеприпасы и оказывая поддержку пехоте.
- Боевые потери армии РФ на Харьковском направлении составляют значительное количество личного состава и техники, что свидетельствует об успешности операций украинских войск.
- В общей сложности с 24 февраля по 10 июня российские потери включают в себя тысячи человек, танков, бронированной техники, артиллерии и другой военной техники.
- Украинские военные продолжают активные операции в Харьковском направлении, используя разнообразную технику и передовые тактические приемы для отталкивания вражеских сил.
Что известно об успехах 3 ОШБр на Харьковском направлении
В бригаде отметили, что с помощью артиллерии оказывают поддержку нашей пехоте. В частности, в боях на Харьковском направлении работают бойцы 3-й САБ из "Команды выстрел".
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 531,980 (+1060) человек,
танков — 8001 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 15372 (+35) ед,
артиллерийских систем — 14106 (+54) ед,
РСЗО — 1106 (+1) ед,
средств ПВО — 861 (+2) ед,
самолетов — 359 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11260 (+0),
крылатых ракет — 2298 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19181 (+47) ед,
специальной техники — 2367 (+10)
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