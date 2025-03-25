33 роки на захисті України. Глава СБУ Малюк вітає з річницею створення спецслужби — відео

Для Служби безпеки України 25 березня — це точка відліку, адже саме цей день є датою створення спецслужби незалежної країни. З цієї нагоди глава СБУ Василь Малюк вітає усіх причетних, а також висловлює вдячність за віддану службу батьківщині та боротьбі з ворогами.

Малюк вітає з річницею створення СБУ

Василь Малюк звертає увагу на те, що третину із 33 років існування спецслужби припали на війну з Росією — гібридну та повномасштабну.

Це справжній іспит на патріотизм і стійкість, який Служба безпеки, як і весь народ України, успішно складають щодня. За роки війни СБУ пройшла довгий шлях змін і трансформацій. Загартувала свій дух і здобула безцінний бойовий досвід, щоб давати жорстку відсіч ворогу і захищати нашу Батьківщину. Василь Малюк Глава СБУ

Що важливо розуміти, сьогодні перелік завдань СБУ справді широкий: йдеться не лише про знищення військового потенціалу ворога, а й про боротьбу з тероризмом на вулицях українських міст і сіл.

На полі бою спецслужбовці також тримають оборону, активно допомагаючи воїнам ЗСУ.

Ні для кого не секрет, що бійці СБУ встигли досконало оволодіти безпілотними технологіями.