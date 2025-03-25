33 роки на захисті України. Глава СБУ Малюк вітає з річницею створення спецслужби — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

33 роки на захисті України. Глава СБУ Малюк вітає з річницею створення спецслужби — відео

СБУ
Малюк

Для Служби безпеки України 25 березня  — це точка відліку, адже саме цей день є датою створення спецслужби незалежної країни. З цієї нагоди глава СБУ Василь Малюк вітає усіх причетних, а також висловлює вдячність за віддану службу батьківщині та боротьбі з ворогами.

Головні тези:

  • СБУ зміцнила свій дух та набула бойового досвіду, щоб ефективно захищати Україну від внутрішніх та зовнішніх загроз.
  • Сьогодні спектр завдань Служби безпеки широкий: від знищення ворожого військового потенціалу до боротьби з тероризмом на вулицях міст та сіл.

Малюк вітає з річницею створення СБУ

Василь Малюк звертає увагу на те, що третину із 33 років існування спецслужби припали на війну з Росією — гібридну та повномасштабну.

Це справжній іспит на патріотизм і стійкість, який Служба безпеки, як і весь народ України, успішно складають щодня. За роки війни СБУ пройшла довгий шлях змін і трансформацій. Загартувала свій дух і здобула безцінний бойовий досвід, щоб давати жорстку відсіч ворогу і захищати нашу Батьківщину.

Василь Малюк

Василь Малюк

Глава СБУ

Що важливо розуміти, сьогодні перелік завдань СБУ справді широкий: йдеться не лише про знищення військового потенціалу ворога, а й про боротьбу з тероризмом на вулицях українських міст і сіл.

На полі бою спецслужбовці також тримають оборону, активно допомагаючи воїнам ЗСУ.

Ні для кого не секрет, що бійці СБУ встигли досконало оволодіти безпілотними технологіями.

Своїми дронами ми вражаємо військові кораблі рф у Чорному морі, перетворюємо танки противника на брухт, влаштовуємо «землетруси» на складах зброї і збиваємо бойові вертольоти. Наш пріоритет — знищити якомога більше ворогів і звільнити свою землю. Ми будемо і надалі боротися за свою державу! Зберігаючи єдність і стійкість, українці здатні змінити хід історії заради майбутнього нашої країни, — наголосив Василь Малюк.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наводили російські ракети на ППО та аеродроми — СБУ затримала двох коригувальників вогню
СБУ
агентка РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готували атаки Росії на енергооб'єкти України — СБУ затримала двох агентів ГРУ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ викрила "крота" ФСБ РФ у Державному космічному агентстві
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?