33 роки на захисті України. Глава СБУ Малюк вітає з річницею створення спецслужби — відео

Для Служби безпеки України 25 березня — це точка відліку, адже саме цей день є датою створення спецслужби незалежної країни. З цієї нагоди глава СБУ Василь Малюк вітає усіх причетних, а також висловлює вдячність за віддану службу батьківщині та боротьбі з ворогами.
Головні тези:
- СБУ зміцнила свій дух та набула бойового досвіду, щоб ефективно захищати Україну від внутрішніх та зовнішніх загроз.
- Сьогодні спектр завдань Служби безпеки широкий: від знищення ворожого військового потенціалу до боротьби з тероризмом на вулицях міст та сіл.
Малюк вітає з річницею створення СБУ
Василь Малюк звертає увагу на те, що третину із 33 років існування спецслужби припали на війну з Росією — гібридну та повномасштабну.
Що важливо розуміти, сьогодні перелік завдань СБУ справді широкий: йдеться не лише про знищення військового потенціалу ворога, а й про боротьбу з тероризмом на вулицях українських міст і сіл.
На полі бою спецслужбовці також тримають оборону, активно допомагаючи воїнам ЗСУ.
Ні для кого не секрет, що бійці СБУ встигли досконало оволодіти безпілотними технологіями.
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