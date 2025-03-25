33 года защиты Украины. Глава СБУ Малюк поздравляет с годовщиной создания спецслужбы — видео
Категория
Украина
Дата публикации

33 года защиты Украины. Глава СБУ Малюк поздравляет с годовщиной создания спецслужбы — видео

СБУ
Малюк
Читати українською

Для Службы безопасности Украины 25 марта это точка отсчета, ведь именно этот день является датой создания спецслужбы независимой страны. По этому случаю глава СБУ Василий Малюк поздравляет всех причастных, а также благодарит за преданную службу родине и борьбе с врагами.

Главные тезисы

  • СБУ укрепила свой дух и приобрела боевой опыт, чтобы эффективно защищать Украину от внутренних и внешних угроз.
  • Сегодня спектр задач Службы безопасности широк: от уничтожения вражеского военного потенциала до борьбы с терроризмом на улицах городов и сел.

Малюк поздравляет с годовщиной создания СБУ

Василий Малюк обращает внимание на то, что треть из 33 лет существования спецслужбы пришлись на войну с Россией — гибридную и полномасштабную.

Это настоящий экзамен на патриотизм и стойкость, которые Служба безопасности, как и весь народ Украины, успешно сдают каждый день. За годы войны СБУ прошла долгий путь перемен и трансформаций. Закалила свой дух и получила бесценный боевой опыт, чтобы давать жесткий отпор врагу и защищать нашу Родину.

Василий Малюк

Василий Малюк

Глава СБУ

Что важно понимать, сегодня перечень задач СБУ действительно широк: речь идет не только об уничтожении военного потенциала врага, но и борьбе с терроризмом на улицах украинских городов и сел.

На поле боя спецслужбы также держат оборону, активно помогая воинам ВСУ.

Ни для кого не секрет, что бойцы СБУ успели в совершенстве овладеть беспилотными технологиями.

Своими дронами мы поражаем военные корабли России в Черном море, превращаем танки противника в металлолом, устраиваем «землетрясения» на складах оружия и сбиваем боевые вертолеты. Наш приоритет — уничтожить как можно больше врагов и освободить свою землю. Мы будем и дальше бороться за свое государство! Сохраняя единство и устойчивость, украинцы способны изменить ход истории ради будущего нашей страны, подчеркнул Василий Малюк.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наводили российские ракеты на ПВО и аэродромы — СБУ задержала двух корректировщиков огня
СБУ
задержание
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовили атаки России на энергообъекты Украины — СБУ задержала двух агентов ГРУ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ разоблачила "крота" ФСБ РФ в Государственном космическом агентстве
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?