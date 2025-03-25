33 года защиты Украины. Глава СБУ Малюк поздравляет с годовщиной создания спецслужбы — видео

Для Службы безопасности Украины 25 марта это точка отсчета, ведь именно этот день является датой создания спецслужбы независимой страны. По этому случаю глава СБУ Василий Малюк поздравляет всех причастных, а также благодарит за преданную службу родине и борьбе с врагами.

Малюк поздравляет с годовщиной создания СБУ

Василий Малюк обращает внимание на то, что треть из 33 лет существования спецслужбы пришлись на войну с Россией — гибридную и полномасштабную.

Это настоящий экзамен на патриотизм и стойкость, которые Служба безопасности, как и весь народ Украины, успешно сдают каждый день. За годы войны СБУ прошла долгий путь перемен и трансформаций. Закалила свой дух и получила бесценный боевой опыт, чтобы давать жесткий отпор врагу и защищать нашу Родину. Василий Малюк Глава СБУ

Что важно понимать, сегодня перечень задач СБУ действительно широк: речь идет не только об уничтожении военного потенциала врага, но и борьбе с терроризмом на улицах украинских городов и сел.

На поле боя спецслужбы также держат оборону, активно помогая воинам ВСУ.

Ни для кого не секрет, что бойцы СБУ успели в совершенстве овладеть беспилотными технологиями.