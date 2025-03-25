33 года защиты Украины. Глава СБУ Малюк поздравляет с годовщиной создания спецслужбы — видео

Для Службы безопасности Украины 25 марта это точка отсчета, ведь именно этот день является датой создания спецслужбы независимой страны. По этому случаю глава СБУ Василий Малюк поздравляет всех причастных, а также благодарит за преданную службу родине и борьбе с врагами.
Главные тезисы
- СБУ укрепила свой дух и приобрела боевой опыт, чтобы эффективно защищать Украину от внутренних и внешних угроз.
- Сегодня спектр задач Службы безопасности широк: от уничтожения вражеского военного потенциала до борьбы с терроризмом на улицах городов и сел.
Малюк поздравляет с годовщиной создания СБУ
Василий Малюк обращает внимание на то, что треть из 33 лет существования спецслужбы пришлись на войну с Россией — гибридную и полномасштабную.
Что важно понимать, сегодня перечень задач СБУ действительно широк: речь идет не только об уничтожении военного потенциала врага, но и борьбе с терроризмом на улицах украинских городов и сел.
На поле боя спецслужбы также держат оборону, активно помогая воинам ВСУ.
Ни для кого не секрет, что бойцы СБУ успели в совершенстве овладеть беспилотными технологиями.
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