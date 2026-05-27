4 цивільних постраждали внаслідок атаки Росії на Одещину

Вдень 27 травня російські загарбники здійснили чергову атаку на Одеську область. Згідно з останніми даними, 4 мирних мешканців регіону дістали поранення.
Головні тези:
- Місцева влада повідомляє про пошкодження житлови будинків, відділення “Нової пошти”, продовольчого магазину.
- Під удар дронів потрапили також кілька приватних автівок.
Нова атака Росії на Одещину — які наслідки
Першими подробицями з місця ворожого удару поділився голова ОВА Олег Кіпер.
О 12:09 він сповістив мешканців регіону про те, що російські окупанти розпочали нову атаку на область.
За словами Кіпера, армія РФ цілеспрямовано завдала ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі регіону.
Він також додав, що інформація щодо всіх наслідків ворожого удару наразі уточнюється.
Окрім того, вказано, що на місці події працюють всі відповідні служби.
О 13:53 він сповістив мешканців Одеської області про відбій повітряної тривоги.
