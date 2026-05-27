4 цивільних постраждали внаслідок атаки Росії на Одещину

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Вдень 27 травня російські загарбники здійснили чергову атаку на Одеську область. Згідно з останніми даними, 4 мирних мешканців регіону дістали поранення.

  • Місцева влада повідомляє про пошкодження житлови будинків, відділення “Нової пошти”, продовольчого магазину. 
  • Під удар дронів потрапили також кілька приватних автівок.

Першими подробицями з місця ворожого удару поділився голова ОВА Олег Кіпер.

О 12:09 він сповістив мешканців регіону про те, що російські окупанти розпочали нову атаку на область.

За словами Кіпера, армія РФ цілеспрямовано завдала ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі регіону.

В Одеському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки, відділення «Нової пошти», продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей. На жаль, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Він також додав, що інформація щодо всіх наслідків ворожого удару наразі уточнюється.

Окрім того, вказано, що на місці події працюють всі відповідні служби.

Постраждалим надається необхідна допомога, — наголосив Олег Кіпер.

О 13:53 він сповістив мешканців Одеської області про відбій повітряної тривоги.

