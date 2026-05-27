Російські окупанти вбили 5 людей на Донеччині
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
27 травня п'ятеро мирних мешканців Донецької області загинули та ще двоє були поранені внаслідок російського удару. Це сталося в Миколаївці, що знаходиться у Краматорському районі.

Головні тези:

  • У Донецькі ОВА розповіли про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 травня.
  • 26 травня армія РФ 18 разів обстріляла населені пункти в регіоні.

Росіяни продовжують вбивати цивільних на Донеччині

Про наслідки ворожих атак розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він офіційно підтвердив, що в Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені після російських ударів. Також вказано, що пошкоджено 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі.

У Слов'янську пошкоджено приватний будинок..у Біленькому Краматорської громади поранено людину. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.

Окрім того, наголошується, що в Бахмутському районі — у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади — під удари російських загарбників потрапили приватні будинки.

За словами Вадима Філашкіна, в Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Загалом протягом минулої доби ворог 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

