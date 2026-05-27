Російські окупанти вбили 5 людей на Донеччині

27 травня п'ятеро мирних мешканців Донецької області загинули та ще двоє були поранені внаслідок російського удару. Це сталося в Миколаївці, що знаходиться у Краматорському районі.
Головні тези:
- У Донецькі ОВА розповіли про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 травня.
- 26 травня армія РФ 18 разів обстріляла населені пункти в регіоні.
Росіяни продовжують вбивати цивільних на Донеччині
Про наслідки ворожих атак розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він офіційно підтвердив, що в Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені після російських ударів. Також вказано, що пошкоджено 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі.
Окрім того, наголошується, що в Бахмутському районі — у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади — під удари російських загарбників потрапили приватні будинки.
За словами Вадима Філашкіна, в Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.
Загалом протягом минулої доби ворог 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-