Российские оккупанты убили 5 человек в Донецкой области

27 мая пятеро мирных жителей Донецкой области погибли и еще двое были ранены в результате российского удара. Это произошло в Николаевке в Краматорском районе.
Главные тезисы
- В Донецке ОВА рассказали об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 27 мая.
- 26 мая армия РФ 18 раз обстреляла населенные пункты в регионе.
Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области
О последствиях вражеских атак рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Он официально подтвердил, что в Николаевке 5 человек погибли и 2 ранены после российских ударов. Также указано, что повреждены 5 частных домов, 3 многоэтажки и 3 админздания.
Кроме того, указано, что в Бахмутском районе — в Резниковке и Свято-Покровском Северской общины — под удары российских захватчиков попали частные дома.
По словам Вадима Филашкина, в Доброполье повреждено админздание.
Всего за прошедшие сутки враг 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
