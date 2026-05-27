Российские оккупанты убили 5 человек в Донецкой области
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
27 мая пятеро мирных жителей Донецкой области погибли и еще двое были ранены в результате российского удара. Это произошло в Николаевке в Краматорском районе.

  • В Донецке ОВА рассказали об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 27 мая.
  • 26 мая армия РФ 18 раз обстреляла населенные пункты в регионе.

Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области

О последствиях вражеских атак рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он официально подтвердил, что в Николаевке 5 человек погибли и 2 ранены после российских ударов. Также указано, что повреждены 5 частных домов, 3 многоэтажки и 3 админздания.

В Славянске поврежден частный дом… В Беленьком Краматорской общине ранен человек. В Новодонецком повреждено админздание. В Знаменовке Александровской общины поврежден автомобиль. В Дружковке поврежден частный дом.

Кроме того, указано, что в Бахмутском районе — в Резниковке и Свято-Покровском Северской общины — под удары российских захватчиков попали частные дома.

По словам Вадима Филашкина, в Доброполье повреждено админздание.

Всего за прошедшие сутки враг 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

