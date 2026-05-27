4 гражданских пострадали в результате атаки России на Одесщину

Днем 27 мая российские захватчики совершили очередную атаку на Одесскую область. Согласно последним данным, 4 мирных жителя региона получили ранения.
Главные тезисы
- Местные власти сообщают о повреждении жилых домов, отделении "Новой почты", продовольственного магазина.
- Под удар дронов попали также несколько частных автомобилей.
Новая атака России на Одесщину — какие последствия
Первыми подробностями с места вражеского удара поделился глава ОВА Олег Кипер.
В 12:09 он сообщил жителям региона о том, что российские оккупанты начали новую атаку на область.
По словам Кипера, армия РФ целенаправленно нанесла удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре региона.
Он также добавил, что информация о всех последствиях вражеского удара уточняется.
Кроме того, указано, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.
В 13:53 он сообщил жителям Одесской области об отбое воздушной тревоги.
