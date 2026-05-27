4 гражданских пострадали в результате атаки России на Одесщину

Новая атака России на Одесщину — какие последствия

Первыми подробностями с места вражеского удара поделился глава ОВА Олег Кипер.

В 12:09 он сообщил жителям региона о том, что российские оккупанты начали новую атаку на область.

По словам Кипера, армия РФ целенаправленно нанесла удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре региона.

В Одесском районе в результате попадания вражеского БПЛА повреждены жилые дома, отделение “Новой почты”, продовольственный магазин. Загорелось несколько частных автомобилей. К сожалению, сейчас известно о четырех пострадавших. Олег Кипер Глава Одесской ОВА

Он также добавил, что информация о всех последствиях вражеского удара уточняется.

Кроме того, указано, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь, — отметил Олег Кипер.

В 13:53 он сообщил жителям Одесской области об отбое воздушной тревоги.