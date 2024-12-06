4 місяці Курської операції. Україна ослабила економіку РФ на сотні млрд руб

Контрнаступ Сил оборони України на територію Курської області Росії став справжньою катастрофою не лише для диктатора Володимира Путіна, а й для економіки країни-агресорки.
Головні тези:
- Курська операція спричинила серйозне ослаблення економіки РФ.
- Під контролем українських військ опинилися значні території Курської області РФ протягом 4 місяців.
- Відставка губернатора Курської області РФ та призначення нового керівника свідчать про серйозні політичні наслідки дій України.
Росія досі не може отямитися на тлі Курської операції
Як відомо, бої в Курській області Росії розпочалися зранку 6 серпня 2024 року.
Саме тоді Сили оборони України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа.
За лічені тижні українським воїнам вдалося взяти під контроль сотні квадратних кілометрів російської території.
Фактично вже 4 місяці російські війська не можуть вибити ЗСУ з прикордонних районів Курської області РФ.
На цьому тлі варто зазначити, що офіційна Москва оцінює вартість відновлення економіки після вторгнення в 700 млрд рублів.
Путін ухвалив нове неочікуване кадрове рішення
6 грудня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін відправив у відставку губернатора Курської області Олексія Смірнова.
Натомість він призначив т.в.о. глави регіону депутата Держдуми Олександра Хінштейна.
Що важливо розуміти, це вже друга за рік зміна керівництва області, причиною якої став "хаос" після заходу ЗСУ і проваленої оборони.
Інсайдери стверджують, що заміну Смірнову в Кремлі почали шукати ще на початку листопада, але кандидатуру Хінштейна погодили буквально напередодні.
Варто також зазначити, ще одна причина відставки Смірнова — це будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною, які "жодного толку не дали в критичний момент".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-