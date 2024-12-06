4 місяці Курської операції. Україна ослабила економіку РФ на сотні млрд руб

Контрнаступ Сил оборони України на територію Курської області Росії став справжньою катастрофою не лише для диктатора Володимира Путіна, а й для економіки країни-агресорки.

Росія досі не може отямитися на тлі Курської операції

Як відомо, бої в Курській області Росії розпочалися зранку 6 серпня 2024 року.

Саме тоді Сили оборони України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа.

За лічені тижні українським воїнам вдалося взяти під контроль сотні квадратних кілометрів російської території.

Фактично вже 4 місяці російські війська не можуть вибити ЗСУ з прикордонних районів Курської області РФ.

На цьому тлі варто зазначити, що офіційна Москва оцінює вартість відновлення економіки після вторгнення в 700 млрд рублів.

Путін ухвалив нове неочікуване кадрове рішення

6 грудня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін відправив у відставку губернатора Курської області Олексія Смірнова.

Натомість він призначив т.в.о. глави регіону депутата Держдуми Олександра Хінштейна.

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Що важливо розуміти, це вже друга за рік зміна керівництва області, причиною якої став "хаос" після заходу ЗСУ і проваленої оборони.

Інсайдери стверджують, що заміну Смірнову в Кремлі почали шукати ще на початку листопада, але кандидатуру Хінштейна погодили буквально напередодні.

Головними проблемами, з якими не впорався Смірнов, називають невдоволення і протести переселенців із контрольованих ЗСУ районів, а також конфлікти з головами муніципальних утворень, яких губернаторові не вдалося змістити. Поширити

Варто також зазначити, ще одна причина відставки Смірнова — це будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною, які "жодного толку не дали в критичний момент".