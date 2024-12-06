Путін зі свитою неочікувано прилетів до Мінська

6 грудня нелегітимний президент РФ Володимир Путін прибув до Білорусі разом з кількома членами своєї команди. Там вони планують взяти участь в засіданні Вищої держради так званої Союзної держави.

Що відомо про візит Путіна в Білорусь

Як вдалося дізнатися білоруським партизанам, борт російського диктатора Іл-96-300ПУ (RA-96025) здійснив посадку в національному аеропорту "Мінськ" о 13:42.

Окрім того, наголошується, що його літак супроводжували одразу 2 винищувачі.

Літак вилетів із "Внуково" о 12:37 за місцевим часом. Номер рейсу — RSD509. Разом із ним, як зазвичай, летів і борт-двійник під реєстраційним номером RA-96022, — йдеться в повідомленні. Поширити

Ба більше, наголошується, що до Білорусі вже прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев.

На тлі їхнього прибуття у центрі Мінська перекривають рух усіх видів транспорту.

Яка мета зустрічі російської та білоруської влади у Мінську

Згідно з останніми даними, команди Володимира Путіна та Олександра Лукашенка мають намір розглянути хід виконання основних напрямів реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки.

Окрім того, у центрі уваги буде підготовлена концепцію безпеки Союзної держави.

Попереднього разу Путін прилітав до Білорусі 23 травня 2024 року.