Путін зі свитою неочікувано прилетів до Мінська

6 грудня нелегітимний президент РФ Володимир Путін прибув до Білорусі разом з кількома членами своєї команди. Там вони планують взяти участь в засіданні Вищої держради так званої Союзної держави.
Головні тези:
- Під час засідання нібито планують розглянути виконання основних напрямів договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки.
- Крім цього, у центрі уваги буде підготовлена концепція безпеки Союзної держави.
- Останній візит Путіна до Білорусі відбувся 23 травня 2024 року, коли він ніч провів у резиденції Лукашенка.
Що відомо про візит Путіна в Білорусь
Як вдалося дізнатися білоруським партизанам, борт російського диктатора Іл-96-300ПУ (RA-96025) здійснив посадку в національному аеропорту "Мінськ" о 13:42.
Окрім того, наголошується, що його літак супроводжували одразу 2 винищувачі.
Ба більше, наголошується, що до Білорусі вже прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев.
На тлі їхнього прибуття у центрі Мінська перекривають рух усіх видів транспорту.
Яка мета зустрічі російської та білоруської влади у Мінську
Згідно з останніми даними, команди Володимира Путіна та Олександра Лукашенка мають намір розглянути хід виконання основних напрямів реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки.
Окрім того, у центрі уваги буде підготовлена концепцію безпеки Союзної держави.
Попереднього разу Путін прилітав до Білорусі 23 травня 2024 року.
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