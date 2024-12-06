Путин со свитой неожиданно прилетел в Минск — что происходит
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Путин со свитой неожиданно прилетел в Минск — что происходит

Путин
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Источник:  online.ua

6 декабря нелегитимный президент РФ Владимир Путин прибыл в Беларусь вместе с несколькими членами своей команды. Там они планируют поучаствовать в заседании Высшего госсовета так называемого Союзного государства.

Главные тезисы

  • В ходе заседания планируется рассмотреть выполнение основных направлений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
  • Кроме того, в центре внимания будет подготовленная ​​концепция безопасности Союзного государства.
    Последний визит Путина в Беларусь состоялся 23 мая 2024 года, когда он провел ночь в резиденции Лукашенко.

Что известно о визите Путина в Беларусь

Как удалось узнать беларуским партизанам, борт российского диктатора Ил-96-300ПУ (RA-96025) совершил посадку в национальном аэропорту "Минск" в 13:42.

Кроме того, указано, что его самолет сопровождали сразу 2 истребителя.

Самолет вылетел из "Внуково" в 12:37 по местному времени. Номер рейса — RSD509.

Также сообщается, что в Беларусь уже прибыли Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков и Николай Патрушев.

На фоне их прибытия в центр Минска перекрывают движение всех видов транспорта.

Какова цель встречи российских и беларуских властей в Минске

Согласно последним данным, команды Владимира Путина и Александра Лукашенко намерены рассмотреть ход выполнения основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.

Кроме того, в центре внимания будет подготовленная концепция безопасности Союзного государства.

В предыдущий раз Путин прилетал в Беларусь 23 мая 2024 года.

Как известно, тогда он провел ночь вместе с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко в резиденции последнего на Минском море (там же, где 2023 тот встречался с Евгением Пригожиным), отмечают аналитики "Гаюна".

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