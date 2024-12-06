4 месяца Курской операции. Украина ослабила экономику РФ на сотни млрд руб

Контрнаступление Сил обороны Украины на территорию Курской области России стало настоящей катастрофой не только для диктатора Владимира Путина, но и для экономики страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Курская операция повлекла за собой серьезное ослабление экономики РФ.
- Под контролем украинских войск оказались значительные территории Курской области РФ в течение 4 месяцев.
- Отставка губернатора Курской области РФ и назначение нового руководителя свидетельствуют о серьезных политических последствиях действий Украины.
Россия до сих пор не может прийти в себя на фоне Курской операции
Как известно, бои в Курской области России начались с утра 6 августа 2024 года.
В это время Силы обороны Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа.
За считанные недели украинским воинам удалось взять под контроль сотни квадратных километров российской территории.
Фактически уже 4 месяца российские войска не могут выбить ВСУ из приграничных районов Курской области РФ.
На этом фоне стоит отметить, что официальная Москва оценивает стоимость обновления экономики после вторжения в 700 млрд рублей.
Путин принял новое неожиданное кадровое решение
6 декабря официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин отправил в отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Вместо этого он назначил и.о. главы региона депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Что важно понимать, это уже второе за год смена руководства области, причиной которой стал "хаос" после мероприятия ВСУ и проваленной обороны.
Инсайдеры утверждают, что замену Смирнову в Кремле начали искать еще в начале ноября, но кандидатуру Хинштейна согласовали буквально накануне.
Следует также отметить, что еще одна причина отставки Смирнова — это строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, которые "никакого толка не дали в критический момент".
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