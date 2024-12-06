4 месяца Курской операции. Украина ослабила экономику РФ на сотни млрд руб

Контрнаступление Сил обороны Украины на территорию Курской области России стало настоящей катастрофой не только для диктатора Владимира Путина, но и для экономики страны-агрессорки.

Россия до сих пор не может прийти в себя на фоне Курской операции

Как известно, бои в Курской области России начались с утра 6 августа 2024 года.

В это время Силы обороны Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа.

За считанные недели украинским воинам удалось взять под контроль сотни квадратных километров российской территории.

Фактически уже 4 месяца российские войска не могут выбить ВСУ из приграничных районов Курской области РФ.

На этом фоне стоит отметить, что официальная Москва оценивает стоимость обновления экономики после вторжения в 700 млрд рублей.

Путин принял новое неожиданное кадровое решение

6 декабря официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин отправил в отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Вместо этого он назначил и.о. главы региона депутата Госдумы Александра Хинштейна.

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Что важно понимать, это уже второе за год смена руководства области, причиной которой стал "хаос" после мероприятия ВСУ и проваленной обороны.

Инсайдеры утверждают, что замену Смирнову в Кремле начали искать еще в начале ноября, но кандидатуру Хинштейна согласовали буквально накануне.

Главными проблемами, с которыми не справился Смирнов, это недовольство и протесты переселенцев из контролируемых ВСУ районов, а также конфликты с главами муниципальных образований, которые губернатору не удалось сместить. Поделиться

Следует также отметить, что еще одна причина отставки Смирнова — это строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, которые "никакого толка не дали в критический момент".