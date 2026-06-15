4 рятувальників ДСНС та спеціаліст з цивільного захисту загинули у Харкові через повторний удар РФ

У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено.
Головні тези:
- 5 рятувальників ДСНС та фахівець з цивільного захисту загинули у Харкові через повторний удар РФ.
- Ще щонайменше 5 осіб поранено внаслідок повторної російської атаки під час гасіння пожежі.
Росія вбила 5 рятувальників у Харкові
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За уточненою інформацією, загинуло 4 рятувальників ДСНС та 1 фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА.
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