4 рятувальників ДСНС та спеціаліст з цивільного захисту загинули у Харкові через повторний удар РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

4 рятувальників ДСНС та спеціаліст з цивільного захисту загинули у Харкові через повторний удар РФ

Ігор Клименко
рятувальники
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У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено.

Головні тези:

  • 5 рятувальників ДСНС та фахівець з цивільного захисту загинули у Харкові через повторний удар РФ.
  • Ще щонайменше 5 осіб поранено внаслідок повторної російської атаки під час гасіння пожежі.

Росія вбила 5 рятувальників у Харкові

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Мої співчуття сімʼям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України

Масована російська атака триває. Під головним ударом — Київ. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. До ліквідації наслідків задіяні необхідні служби.

За уточненою інформацією, загинуло 4 рятувальників ДСНС та 1 фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА.

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