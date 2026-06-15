4 спасателей ГСЧС и специалист по гражданской защите погибли в Харькове из-за повторного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

4 спасателей ГСЧС и специалист по гражданской защите погибли в Харькове из-за повторного удара РФ

Игорь Клименко
спасатели
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В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще не менее 5 – ранены.

Главные тезисы

  • 5 спасателей и специалистов по гражданской защите погибли в Харькове из-за повторной российской атаки.
  • Еще не менее 5 человек ранены в результате произошедшего.

Россия убила 5 спасателей в Харькове

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизнь.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Министр внутренних дел Украины

Массированная российская атака продолжается. Под главным ударом — Киев. Имеются значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Для ликвидации последствий задействованы необходимые службы.

По уточненной информации, погибли 4 спасателя ГСЧС и 1 специалист по гражданской защите Харьковской ОВА.

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