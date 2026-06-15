4 спасателей ГСЧС и специалист по гражданской защите погибли в Харькове из-за повторного удара РФ

В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще не менее 5 – ранены.
Главные тезисы
- 5 спасателей и специалистов по гражданской защите погибли в Харькове из-за повторной российской атаки.
- Еще не менее 5 человек ранены в результате произошедшего.
Россия убила 5 спасателей в Харькове
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По уточненной информации, погибли 4 спасателя ГСЧС и 1 специалист по гражданской защите Харьковской ОВА.
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