Оккупанты обстреляли ферму в Ракитном Харьковской области — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты обстреляли ферму в Ракитном Харьковской области — есть погибшие и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракитное
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Россия атаковала ферму в Ракитном Харьковской области. По состоянию на 15:15 известно о двух погибших и 9 пострадавших.

Главные тезисы

  • Россия атаковала ферму в Ракитном Харьковской области, что привело к гибели двух человек и ранению 9.
  • Среди пострадавших 4 человека получили взрывные ранения, а 5 женщин отреагировали стрессом.

Число пострадавших в Ракитном возросло

До 9 человек возросло количество пострадавших от удара РФ по Ракитному.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

С взрывными ранениями госпитализированы мужчины 68, 43, 40 лет и 17-летний парень. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.

Острую реакцию на стресс получили 21-летний мужчина и женщины 50, 65, 49, 62 лет. Им была оказана медицинская помощь на месте.

К сожалению, погибли 29-летний и 65-летний мужчины. Искренние соболезнования близким и родным.

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