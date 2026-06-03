Оккупанты обстреляли ферму в Ракитном Харьковской области — есть погибшие и раненые

Россия атаковала ферму в Ракитном Харьковской области. По состоянию на 15:15 известно о двух погибших и 9 пострадавших.

Число пострадавших в Ракитном возросло

До 9 человек возросло количество пострадавших от удара РФ по Ракитному.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

С взрывными ранениями госпитализированы мужчины 68, 43, 40 лет и 17-летний парень. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, остальные — в среднем. Поделиться

Острую реакцию на стресс получили 21-летний мужчина и женщины 50, 65, 49, 62 лет. Им была оказана медицинская помощь на месте.