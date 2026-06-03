Оккупанты обстреляли ферму в Ракитном Харьковской области — есть погибшие и раненые

Россия атаковала ферму в Ракитном Харьковской области. По состоянию на 15:15 известно о двух погибших и 9 пострадавших.
Главные тезисы
- Россия атаковала ферму в Ракитном Харьковской области, что привело к гибели двух человек и ранению 9.
- Среди пострадавших 4 человека получили взрывные ранения, а 5 женщин отреагировали стрессом.
Число пострадавших в Ракитном возросло
До 9 человек возросло количество пострадавших от удара РФ по Ракитному.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Острую реакцию на стресс получили 21-летний мужчина и женщины 50, 65, 49, 62 лет. Им была оказана медицинская помощь на месте.
К сожалению, погибли 29-летний и 65-летний мужчины. Искренние соболезнования близким и родным.
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