Окупанти обстріляли ферму в Рокитному на Харківщині — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти обстріляли ферму в Рокитному на Харківщині — є загиблі та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Рокитне
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Росія атакувала ферму у Рокитному Харківської області. Станом на 15.15 відомо про двох загиблих та 9 постраждалих.

Головні тези:

  • Атака російських окупантів на ферму в Рокитному Харківської області призвела до загибелі двох людей та поранення 9 осіб.
  • Серед постраждалих є чотири чоловіки з вибуховими пораненнями та п'ять жінок, які отримали стресову реакцію.

Кількість постраждалих у Рокитному зросла

До 9 людей зросла кількість постраждалих від удару РФ по Рокитному.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Із вибуховими пораненнями госпіталізовані чоловіки 68, 43, 40 років і 17-річний хлопець. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта – в середньому.

Гостру реакцію на стрес отримали 21-річний чоловік та жінки 50, 65, 49, 62 років. Їм надали медичну допомогу на місці.

На жаль, загинули 29-річний і 65-річний чоловіки. Щирі співчуття близьким і рідним.

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