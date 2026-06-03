Окупанти обстріляли ферму в Рокитному на Харківщині — є загиблі та поранені

Росія атакувала ферму у Рокитному Харківської області. Станом на 15.15 відомо про двох загиблих та 9 постраждалих.

Кількість постраждалих у Рокитному зросла

До 9 людей зросла кількість постраждалих від удару РФ по Рокитному.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Із вибуховими пораненнями госпіталізовані чоловіки 68, 43, 40 років і 17-річний хлопець. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта – в середньому. Поширити

Гостру реакцію на стрес отримали 21-річний чоловік та жінки 50, 65, 49, 62 років. Їм надали медичну допомогу на місці.