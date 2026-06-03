Окупанти обстріляли ферму в Рокитному на Харківщині — є загиблі та поранені

Росія атакувала ферму у Рокитному Харківської області. Станом на 15.15 відомо про двох загиблих та 9 постраждалих.
Головні тези:
- Атака російських окупантів на ферму в Рокитному Харківської області призвела до загибелі двох людей та поранення 9 осіб.
- Серед постраждалих є чотири чоловіки з вибуховими пораненнями та п'ять жінок, які отримали стресову реакцію.
Кількість постраждалих у Рокитному зросла
До 9 людей зросла кількість постраждалих від удару РФ по Рокитному.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Гостру реакцію на стрес отримали 21-річний чоловік та жінки 50, 65, 49, 62 років. Їм надали медичну допомогу на місці.
На жаль, загинули 29-річний і 65-річний чоловіки. Щирі співчуття близьким і рідним.
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