400 колаборантів оголосили про своє бажання виїхати до Росії

Понад 400 зрадників України публічно заявили про своє бажання виїхати до країни-агресорки Росії. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Станом на 13.04.2026 на сайті державного проєкту "Хочу к своим" представлено вже 404 профілі засуджених колаборантів, які бажають виїхати до рф за умови повернення українців з російської неволі, — йдеться в офіційній заяві КШППВ.

Варто звернути увагу на те, що на сторінці кожного зрадника є таймер, який показує час їхнього очікування на виїзд до країни-агресорки.

До прикладу, Ріта Кукса знаходиться в режимі очікування не надто довго — 2 місяці і 11 днів.

Що важливо розуміти, йдеться про жінку, яка “зливала” противнику дані про переміщення, рух та розташування бійців ЗСУ в місті Селидове Донецької області.

При цьому одним із "рекордсменів" очікування виїзду до рф залишається Гліб Манаков. Він збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у Лисичанську. Засуджений очікує 1 рік 11 місяців та 29 днів.

Ні для кого не секрет, що Кремль знає про бажання колаборантів виїхати до РФ.

Попри це, режим диктатора Путіна не поспішає повертати своїх колишніх агентів.

У більшості випадків вони стають для Москви ресурсом для створення пропаганди та фейків.