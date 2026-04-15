400 колаборантів оголосили про своє бажання виїхати до Росії

Понад 400 зрадників України публічно заявили про своє бажання виїхати до країни-агресорки Росії. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Головні тези:
- Поки лише 70 колаборантів змогли виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі.
- Однак більшість своїх колишніх агентів Кремль навіть не збирається рятувати з тюрми.
Сотні колаборантів налаштовані виїхати до РФ
Варто звернути увагу на те, що на сторінці кожного зрадника є таймер, який показує час їхнього очікування на виїзд до країни-агресорки.
До прикладу, Ріта Кукса знаходиться в режимі очікування не надто довго — 2 місяці і 11 днів.
Що важливо розуміти, йдеться про жінку, яка “зливала” противнику дані про переміщення, рух та розташування бійців ЗСУ в місті Селидове Донецької області.
Ні для кого не секрет, що Кремль знає про бажання колаборантів виїхати до РФ.
Попри це, режим диктатора Путіна не поспішає повертати своїх колишніх агентів.
У більшості випадків вони стають для Москви ресурсом для створення пропаганди та фейків.
