400 колаборантів оголосили про своє бажання виїхати до Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сотні колаборантів налаштовані виїхати до РФ
Read in English

Понад 400 зрадників України публічно заявили про своє бажання виїхати до країни-агресорки Росії. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Головні тези:

  • Поки лише 70 колаборантів змогли виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі.
  • Однак більшість своїх колишніх агентів Кремль навіть не збирається рятувати з тюрми.

Станом на 13.04.2026 на сайті державного проєкту “Хочу к своим” представлено вже 404 профілі засуджених колаборантів, які бажають виїхати до рф за умови повернення українців з російської неволі, — йдеться в офіційній заяві КШППВ.

Варто звернути увагу на те, що на сторінці кожного зрадника є таймер, який показує час їхнього очікування на виїзд до країни-агресорки.

До прикладу, Ріта Кукса знаходиться в режимі очікування не надто довго — 2 місяці і 11 днів.

Що важливо розуміти, йдеться про жінку, яка “зливала” противнику дані про переміщення, рух та розташування бійців ЗСУ в місті Селидове Донецької області.

При цьому одним із “рекордсменів” очікування виїзду до рф залишається Гліб Манаков. Він збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у Лисичанську. Засуджений очікує 1 рік 11 місяців та 29 днів.

Ні для кого не секрет, що Кремль знає про бажання колаборантів виїхати до РФ.

Попри це, режим диктатора Путіна не поспішає повертати своїх колишніх агентів.

У більшості випадків вони стають для Москви ресурсом для створення пропаганди та фейків.

Звертаємося до кожного і кожної, хто досі працює на ворога або планує це зробити: перейдіть на сайт “Хочу к своим” та перегляньте профілі тих, хто поклався на слово російських кураторів. Їхній приклад дає вам шанс зробити правильний висновок і припинити співпрацю з ворогом, — наголосили в КШППВ.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?