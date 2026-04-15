Армія РФ посилила наступ по всій лінії фронту
15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що російські загарбники активізували наступальні дії та проводять їх практично по всій лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 км. На цьому тлі українські воїни продовжують тримати активну оборону.

  • Армія РФ зазнає шалених втрат, однак не полишає спроб прорватися вперед.
  • У березні ЗСУ відновили контроль над майже 50 кв. км. окупованої РФ території.

Що відбувається на фронті — звіт Сирського

Як зазначив головком ЗСУ, у квітні найскладнішою ситуація залишається на Олександрівському, Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямків.

Головна мета для Сили оборони України наразі — перехопити стратегічну ініціативу, саме тому вони знаходяться в активній обороні.

Так, протягом минулого місяця бійці ЗСУ змогли повернути під свій контроль над майже 50 кв. км. території, яка була захоплена ворогом напередодні.

Російській кількості протиставляємо українську якість ведення бойових дій, змушуючи противника грати за нашими правилами та постійно відкладати терміни виконання завдань.З метою зниження наступальних спроможностей ворога підтримуємо високу інтенсивність ураження військових, оборонно-промислових та інших об’єктів на території росії, що забезпечують дії окупантів.

На цьому тлі Сирський також офіційно підтвердив, що протягом минулого місяця засобами Deep Strike вдалося успішно атакувати 76 російських цілей, із них 15 — об’єкти нафтопереробної промисловості ворога.

