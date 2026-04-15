Армия РФ усилила наступление по всей линии фронта

15 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что российские захватчики активизировали наступательные действия и производят их практически по всей линии боевого столкновения протяженностью 1200 км. На этом фоне украинские воины продолжают держать активную оборону.

Что происходит на фронте — отчет Сырского

Как отметил главком ВСУ, в апреле самая сложная ситуация остается на Александровском, Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

Главная цель для Силы обороны Украины — перехватить стратегическую инициативу, поэтому они находятся в активной обороне.

Так, в течение прошлого месяца бойцы ВСУ смогли вернуть под свой контроль почти 50 кв. км. территории, захваченной врагом накануне.

Российскому количеству противопоставляем украинское качество ведения боевых действий, заставляя противника играть по нашим правилам и постоянно откладывать сроки выполнения задач. Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

На этом фоне Сырский также официально подтвердил, что в течение прошлого месяца средствами Deep Strike удалось успешно атаковать 76 российских целей, из них 15 объектов нефтеперерабатывающей промышленности врага.