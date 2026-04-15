Армия РФ усилила наступление по всей линии фронта

15 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что российские захватчики активизировали наступательные действия и производят их практически по всей линии боевого столкновения протяженностью 1200 км. На этом фоне украинские воины продолжают держать активную оборону.
Главные тезисы
- Армия РФ несет колоссальные потери, однако не оставляет попыток прорваться вперед.
- В марте ВСУ возобновили контроль над почти 50 кв. км. оккупированной РФ территории.
Что происходит на фронте — отчет Сырского
Как отметил главком ВСУ, в апреле самая сложная ситуация остается на Александровском, Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.
Главная цель для Силы обороны Украины — перехватить стратегическую инициативу, поэтому они находятся в активной обороне.
Так, в течение прошлого месяца бойцы ВСУ смогли вернуть под свой контроль почти 50 кв. км. территории, захваченной врагом накануне.
На этом фоне Сырский также официально подтвердил, что в течение прошлого месяца средствами Deep Strike удалось успешно атаковать 76 российских целей, из них 15 объектов нефтеперерабатывающей промышленности врага.
Больше по теме
