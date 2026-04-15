400 коллаборантов объявили о своем желании уехать в Россию

Более 400 предателей Украины публично заявили о своем желании уехать в страну-агрессорку Россию. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).
Главные тезисы
- Пока только 70 коллаборантов смогли выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российского плена.
- Однако большинство своих бывших агентов Кремль даже не собирается спасать из тюрьмы.
Сотни коллаборантов настроены уехать в РФ
Следует обратить внимание на то, что на странице каждого предателя есть таймер, показывающий время их ожидания на выезд в страну-агрессорку.
К примеру, Рита Кукса находится в режиме ожидания не слишком долго — 2 месяца и 11 дней.
Что важно понимать, речь идет о женщине, которая "сливала" противнику данные о перемещении, движении и расположении бойцов ВСУ в городе Селидово Донецкой области.
Ни для кого не секрет, что Кремль знает о желании коллаборантов уехать в Россию.
Тем не менее, режим диктатора Путина не спешит возвращать своих бывших агентов.
В большинстве случаев они становятся для Москвы ресурсом для создания пропаганды и фейков.
