Более 400 предателей Украины публично заявили о своем желании уехать в страну-агрессорку Россию. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

По состоянию на 13.04.2026 на сайте государственного проекта "Хочу к своим" представлено уже 404 профиля осужденных коллаборантов, желающих выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи, — сказано в официальном заявлении КШППВ.

Следует обратить внимание на то, что на странице каждого предателя есть таймер, показывающий время их ожидания на выезд в страну-агрессорку.

К примеру, Рита Кукса находится в режиме ожидания не слишком долго — 2 месяца и 11 дней.

Что важно понимать, речь идет о женщине, которая "сливала" противнику данные о перемещении, движении и расположении бойцов ВСУ в городе Селидово Донецкой области.

При этом одним из "рекордсменов" ожидания выезда в РФ остается Глеб Манаков. Он собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в Лисичанске. Осужденный ждет 1 год 11 месяцев и 29 дней.

Ни для кого не секрет, что Кремль знает о желании коллаборантов уехать в Россию.

Тем не менее, режим диктатора Путина не спешит возвращать своих бывших агентов.

В большинстве случаев они становятся для Москвы ресурсом для создания пропаганды и фейков.