4,2 млрд євро для України. ЄС офіційно ухвалив рішення

Україна отримає 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді грантів та позик. Що важливо розуміти, це відбудеться в рамках програми Ukraine Facility. На офіційному рівні рішення схвалила Рада Євросоюзу 6 серпня.
Головні тези:
- Рішення про виділення коштів підтримає макрофінансову стабільність та функціонування державного управління в Україні.
- Український план реформ передбачає модернізацію управління фінансами, підприємствами, бізнес-середовищем, енергетикою та розмінуванням.
- Рада ЄС підтвердила відповідність українського плану критеріям для виділення до 50 мільярдів євро в рамках Ukraine Facility.
ЄС надасть Україні нову масштабну фінансову допомогу
З офіційною заявою з цього приводу виступило головування Угорщини у Раді Європейського Союзу.
Окрім того, наголошується, що рішення ухвалили за письмовою процедурою.
Головування Угорщини у Раді також звертає увагу на те, що станом на сьогодні українська влада виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Українському плані реформ (Ukraine Plan), з метою отримання коштів.
Український план реформ. Про що йдеться
Що важливо розуміти, ці реформи охоплюють:
управління державними фінансами,
управління державними підприємствами,
бізнес-середовище,
енергетику,
розмінування.
Окрім того, наголошується, що в згаданому документі прописані наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.
Кілька місяців тому Рада ЄС офіційно підтвердила, що Український план відповідає передумовам, необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки в рамках Ukraine Facility.
Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів, зважаючи на складну фінансову ситуацію в Україні.
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