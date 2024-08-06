4,2 млрд євро для України. ЄС офіційно ухвалив рішення

Україна отримає 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді грантів та позик. Що важливо розуміти, це відбудеться в рамках програми Ukraine Facility. На офіційному рівні рішення схвалила Рада Євросоюзу 6 серпня.

ЄС надасть Україні нову масштабну фінансову допомогу

З офіційною заявою з цього приводу виступило головування Угорщини у Раді Європейського Союзу.

Окрім того, наголошується, що рішення ухвалили за письмовою процедурою.

Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління, — йдеться в заяві. Поширити

Головування Угорщини у Раді також звертає увагу на те, що станом на сьогодні українська влада виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Українському плані реформ (Ukraine Plan), з метою отримання коштів.

✅ Written procedure completed!



With the completion of the written procedure, the Council has adopted an implementing decision today, authorising the first payment of nearly €4.2 billion under the #UkraineFacility. This decision supports Ukraine's macro-financial stability and… https://t.co/xeSqqO8r0E — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) August 6, 2024

Український план реформ. Про що йдеться

Що важливо розуміти, ці реформи охоплюють:

управління державними фінансами,

управління державними підприємствами,

бізнес-середовище,

енергетику,

розмінування.

Окрім того, наголошується, що в згаданому документі прописані наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Кілька місяців тому Рада ЄС офіційно підтвердила, що Український план відповідає передумовам, необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки в рамках Ukraine Facility.