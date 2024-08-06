4,2 млрд євро для України. ЄС офіційно ухвалив рішення
Категорія
Економіка
Дата публікації

4,2 млрд євро для України. ЄС офіційно ухвалив рішення

Євросоюз
Євросоюз

Україна отримає 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді грантів та позик. Що важливо розуміти, це відбудеться в рамках програми Ukraine Facility. На офіційному рівні рішення схвалила Рада Євросоюзу 6 серпня.

Головні тези:

  • Рішення про виділення коштів підтримає макрофінансову стабільність та функціонування державного управління в Україні.
  • Український план реформ передбачає модернізацію управління фінансами, підприємствами, бізнес-середовищем, енергетикою та розмінуванням.
  • Рада ЄС підтвердила відповідність українського плану критеріям для виділення до 50 мільярдів євро в рамках Ukraine Facility.

ЄС надасть Україні нову масштабну фінансову допомогу

З офіційною заявою з цього приводу виступило головування Угорщини у Раді Європейського Союзу.

Окрім того, наголошується, що рішення ухвалили за письмовою процедурою.

Рада сьогодні ухвалила імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління, — йдеться в заяві.

Головування Угорщини у Раді також звертає увагу на те, що станом на сьогодні українська влада виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Українському плані реформ (Ukraine Plan), з метою отримання коштів.

Український план реформ. Про що йдеться

Що важливо розуміти, ці реформи охоплюють:

  • управління державними фінансами,

  • управління державними підприємствами,

  • бізнес-середовище,

  • енергетику,

  • розмінування.

Окрім того, наголошується, що в згаданому документі прописані наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Кілька місяців тому Рада ЄС офіційно підтвердила, що Український план відповідає передумовам, необхідним для отримання Україною до 50 мільярдів євро підтримки в рамках Ukraine Facility.

Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів, зважаючи на складну фінансову ситуацію в Україні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз запропонував план помсти Орбану за візит до Путіна
Орбан
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз уперше схвалив військову допомогу Вірменії
Євросоюз уперше схвалив військову допомогу Вірменії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України до Євросоюзу. Стефанішина обговорювала з Консультативною групою ЄС терміни та пріоритети
Стефанішина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?