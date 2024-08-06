4,2 млрд евро для Украины. ЕС принял важное решение

Украина получит 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде грантов и ссуд. Что важно понимать, это произойдет в рамках программы Ukraine Facility. На официальном уровне решение одобрил Совет Евросоюза 6 августа.
Главные тезисы
- Решение о выделении средств поддержит макрофинансовую устойчивость и функционирование государственного управления в Украине.
- Украинский план реформ предусматривает модернизацию управления финансами, предприятиями, бизнес-средой, энергетикой и разминированием.
- Совет ЕС подтвердил соответствие украинского плана критериям выделения до 50 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility.
ЕС предоставит Украине новую масштабную финансовую помощь
С официальным заявлением выступило председательство Венгрии в Совете Европейского Союза.
Кроме того, сообщается, что решение было принято по письменной процедуре.
Председательство Венгрии в Раде также обращает внимание на то, что на сегодняшний день украинские власти выполнили необходимые условия и реформы, предусмотренные в Украинском плане реформ (Ukraine Plan), с целью получения средств.
Украинский план реформ. О чем идет речь
Что важно понимать, эти реформы охватывают:
управление государственными финансами,
управление государственными предприятиями,
бизнес-среда,
энергетика,
разминирование.
Кроме того, указано, что в упомянутом документе прописаны намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.
Несколько месяцев назад Совет ЕС официально подтвердил, что украинский план отвечает предпосылкам, необходимым для получения Украиной до 50 миллиардов евро поддержки в рамках Ukraine Facility.
Совет ЕС также подчеркнул важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине.
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