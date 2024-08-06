4,2 млрд евро для Украины. ЕС принял важное решение

Украина получит 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде грантов и ссуд. Что важно понимать, это произойдет в рамках программы Ukraine Facility. На официальном уровне решение одобрил Совет Евросоюза 6 августа.

ЕС предоставит Украине новую масштабную финансовую помощь

С официальным заявлением выступило председательство Венгрии в Совете Европейского Союза.

Кроме того, сообщается, что решение было принято по письменной процедуре.

Рада сегодня приняла имплементационное решение, позволяя осуществить первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления, — сказано в заявлении. Поделиться

Председательство Венгрии в Раде также обращает внимание на то, что на сегодняшний день украинские власти выполнили необходимые условия и реформы, предусмотренные в Украинском плане реформ (Ukraine Plan), с целью получения средств.

✅ Written procedure completed!



With the completion of the written procedure, the Council has adopted an implementing decision today, authorising the first payment of nearly €4.2 billion under the #UkraineFacility. This decision supports Ukraine's macro-financial stability and… https://t.co/xeSqqO8r0E — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) August 6, 2024

Украинский план реформ. О чем идет речь

Что важно понимать, эти реформы охватывают:

управление государственными финансами,

управление государственными предприятиями,

бизнес-среда,

энергетика,

разминирование.

Кроме того, указано, что в упомянутом документе прописаны намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

Несколько месяцев назад Совет ЕС официально подтвердил, что украинский план отвечает предпосылкам, необходимым для получения Украиной до 50 миллиардов евро поддержки в рамках Ukraine Facility.