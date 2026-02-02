5 порушників санкцій щодо оборонних закупівель для РФ арештовані у Німеччині

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала п'ятьох осіб, підозрюваних у створенні злочинної організації, яка займалася оборонними закупівлями для російських компаній.

5 підозрюваних у оборонних закупівлях для Росії заарештовані у Німеччині

Підозрювані, серед яких громадяни Німеччини, України та Росії, звинувачуються у здійсненні близько 16 тисяч постачань до Росії в обхід санкцій Європейського Союзу.

Про це йдеться на сайті прокуратури.

Щоб приховати ці операції, обвинувачені використовували щонайменше фіктивну компанію в Любеку, підставних клієнтів в Європейському Союзі та за його межами, а також російську компанію як одержувача, в якій один із затриманих обіймає керівну посаду.

Від початку повномасштабної війни в Україні, мережа здійснила закупівлю товарів на щонайменше 30 млн євро.

Їхніми одержувачами були 24 зареєстрованих виробники зброї в Росії. За даними прокуратури, російські державні установи також підозрюються у причетності до цієї мережі закупівель.

Наразі правоохоронці шукають ще п’ять підозрюваних, які належать до організації.