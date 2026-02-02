5 порушників санкцій щодо оборонних закупівель для РФ арештовані у Німеччині

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала п'ятьох осіб, підозрюваних у створенні злочинної організації, яка займалася оборонними закупівлями для російських компаній.
Головні тези:
- П'ять підозрюваних заарештовані у Німеччині через оборонні закупівлі для російських компаній.
- Підозрювані здійснювали постачання в обхід санкцій Європейського Союзу шляхом використання фіктивних компаній.
5 підозрюваних у оборонних закупівлях для Росії заарештовані у Німеччині
Підозрювані, серед яких громадяни Німеччини, України та Росії, звинувачуються у здійсненні близько 16 тисяч постачань до Росії в обхід санкцій Європейського Союзу.
Про це йдеться на сайті прокуратури.
Щоб приховати ці операції, обвинувачені використовували щонайменше фіктивну компанію в Любеку, підставних клієнтів в Європейському Союзі та за його межами, а також російську компанію як одержувача, в якій один із затриманих обіймає керівну посаду.
Від початку повномасштабної війни в Україні, мережа здійснила закупівлю товарів на щонайменше 30 млн євро.
Наразі правоохоронці шукають ще п’ять підозрюваних, які належать до організації.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-