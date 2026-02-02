5 нарушителей санкций насчет оборонных закупок для РФ арестованы в Германии
5 нарушителей санкций насчет оборонных закупок для РФ арестованы в Германии

Читати українською

Федеральная прокуратура Германии арестовала пять человек, подозреваемых в создании преступной организации, занимавшейся оборонными закупками для российских компаний.

  • Пять подозреваемых арестованы в Германии по обвинениям в создании преступной организации, занимавшейся оборонными закупками для российских компаний.
  • Подозреваемые осуществляли поставки в обход санкций Европейского Союза, используя фиктивные компании.

5 подозреваемых в оборонных закупках для России арестованы в Германии

Подозреваемые, среди которых граждане Германии, Украины и России, обвиняются в осуществлении около 16 тысяч поставок в Россию в обход санкций Европейского Союза.

Об этом идет речь на сайте прокуратуры.

Чтобы скрыть эти операции, обвиняемые использовали по меньшей мере фиктивную компанию в Любеке, подставных клиентов в Европейском Союзе и за его пределами, а также российскую компанию в качестве получателя, в которой один из задержанных занимает руководящий пост.

С начала полномасштабной войны в Украине, сеть осуществила закупку товаров не менее 30 млн евро.

Их получателями были 24 зарегистрированных производителя оружия в России. По данным прокуратуры, российские государственные учреждения также подозреваются в причастности к этой сети закупок.

В настоящее время правоохранители ищут еще пятерых подозреваемых, принадлежащих к организации.

Россия обходит санкции США насчет экспорта СПГ в Арктике
Новые санкции США против РФ. Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту
Вопреки санкциям. Финская компания поставляет запчасти для кораблей теневого флота РФ
