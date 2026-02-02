5 нарушителей санкций насчет оборонных закупок для РФ арестованы в Германии

Федеральная прокуратура Германии арестовала пять человек, подозреваемых в создании преступной организации, занимавшейся оборонными закупками для российских компаний.
Главные тезисы
- Пять подозреваемых арестованы в Германии по обвинениям в создании преступной организации, занимавшейся оборонными закупками для российских компаний.
- Подозреваемые осуществляли поставки в обход санкций Европейского Союза, используя фиктивные компании.
5 подозреваемых в оборонных закупках для России арестованы в Германии
Подозреваемые, среди которых граждане Германии, Украины и России, обвиняются в осуществлении около 16 тысяч поставок в Россию в обход санкций Европейского Союза.
Об этом идет речь на сайте прокуратуры.
Чтобы скрыть эти операции, обвиняемые использовали по меньшей мере фиктивную компанию в Любеке, подставных клиентов в Европейском Союзе и за его пределами, а также российскую компанию в качестве получателя, в которой один из задержанных занимает руководящий пост.
С начала полномасштабной войны в Украине, сеть осуществила закупку товаров не менее 30 млн евро.
В настоящее время правоохранители ищут еще пятерых подозреваемых, принадлежащих к организации.
