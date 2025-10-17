500 авіабомб протягом доби. Росія посилила повітряні атаки півдня України
500 авіабомб протягом доби. Росія посилила повітряні атаки півдня України

Херсон
Джерело:  Укрінформ

Російські окупаційні війська продовжують нарощувати інтенсивність атак на південному напрямку — лише за минулу добу зафіксували понад 820 ударів FPV-дронів і дронів-камікадзе, близько 30-35 «Шахедів» та 500 авіаційних бомб.

Головні тези:

  • Стрімке погіршення ситуації на півдні України: російські окупанти збільшили інтенсивність атак, використавши 500 авіабомб та 820 ударів дронами.
  • Останні події свідчать про активізацію ворожих сил та спроби наближення до українських позицій на різних напрямках бойових дій.
  • Противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, використовуючи кориговані авіабомби та ракети.

Росія використала 500 авіабомб та 820 дронів протягом доби на півдні України

Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

За його словами, минула доба стала однією з найактивніших за останній час за кількістю атак із повітря. Зокрема противник здійснив понад 820 ударів FPV-дронами та дронами-камікадзе, а також застосував близько 30-35 безпілотників типу "Шахед"/"Герань".

Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах і позиціях Сил оборони, використовуючи кориговані авіаційні бомби й некеровані ракети.

Речник додав, що лише за добу ворог застосував 500 коригованих авіабомб і 64 некеровані авіаційні ракети, зокрема по районах населених пунктів Залізничне та Одрадокам’янка.

Також на Придніпровському напрямку окупанти тричі безуспішно намагалися підійти до українських позицій поблизу Антонівських мостів, а також здійснили п'ять невдалих штурмів у районі Полтавки та Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

Ситуація доволі неспокійна, і противник постійно збільшує свою активність вже протягом кількох днів.

