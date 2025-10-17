500 авиабомб в течение суток. Россия усилила воздушные атаки юга Украины
500 авиабомб в течение суток. Россия усилила воздушные атаки юга Украины

Херсон
Читати українською
Источник:  Укринформ

Российские оккупационные войска продолжают наращивать интенсивность атак на южном направлении - только за минувшие сутки зафиксировали более 820 ударов FPV-дронов и дронов-камикадзе, около 30-35 «Шахедов» и 500 авиационных бомб.

Главные тезисы

  • Российские оккупационные войска используют 500 авиабомб и 820 ударов дронами в сутки на юге Украины.
  • Ситуация на юге Украины ухудшается: вражеские силы увеличивают интенсивность атак и приближаются к украинским позициям.
  • Противник наносит авиационные удары по населенным пунктам и позициям Сил обороны, активно используя дроны и беспилотники.

Россия использовала 500 авиабомб и 820 дронов в течение суток на юге Украины

Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин.

По его словам, минувшие сутки стали одними из самых активных за последнее время по количеству атак с воздуха. В частности, противник совершил более 820 ударов FPV-дронами и дронами-камикадзе, а также применил около 30-35 беспилотников типа "Шахед"/"Герань".

Противник продолжает наносить авиационные удары по прилегающим к линии боевого столкновения населенным пунктам и позициям Сил обороны, используя корректированные авиационные бомбы и неуправляемые ракеты.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны "Юга"

Спикер добавил, что только за сутки враг применил 500 корректированных авиабомб и 64 неуправляемых авиационных ракет, в том числе по районам населенных пунктов Железнодорожное и Одрадокаменка.

Также на Приднепровском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались подойти к украинским позициям близ Антоновских мостов, а также совершили пять неудачных штурмов в районе Полтавки и Малиновки на Гуляйпольском направлении.

Ситуация довольно неспокойная, и противник постоянно увеличивает свою активность уже несколько дней.

