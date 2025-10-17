500 авиабомб в течение суток. Россия усилила воздушные атаки юга Украины

Российские оккупационные войска продолжают наращивать интенсивность атак на южном направлении - только за минувшие сутки зафиксировали более 820 ударов FPV-дронов и дронов-камикадзе, около 30-35 «Шахедов» и 500 авиационных бомб.

Россия использовала 500 авиабомб и 820 дронов в течение суток на юге Украины

Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин.

По его словам, минувшие сутки стали одними из самых активных за последнее время по количеству атак с воздуха. В частности, противник совершил более 820 ударов FPV-дронами и дронами-камикадзе, а также применил около 30-35 беспилотников типа "Шахед"/"Герань".

Противник продолжает наносить авиационные удары по прилегающим к линии боевого столкновения населенным пунктам и позициям Сил обороны, используя корректированные авиационные бомбы и неуправляемые ракеты. Владислав Волошин Спикер Сил обороны "Юга"

Спикер добавил, что только за сутки враг применил 500 корректированных авиабомб и 64 неуправляемых авиационных ракет, в том числе по районам населенных пунктов Железнодорожное и Одрадокаменка.

Также на Приднепровском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались подойти к украинским позициям близ Антоновских мостов, а также совершили пять неудачных штурмов в районе Полтавки и Малиновки на Гуляйпольском направлении.