500 авиабомб в течение суток. Россия усилила воздушные атаки юга Украины

Российские оккупационные войска продолжают наращивать интенсивность атак на южном направлении - только за минувшие сутки зафиксировали более 820 ударов FPV-дронов и дронов-камикадзе, около 30-35 «Шахедов» и 500 авиационных бомб.
Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин.
По его словам, минувшие сутки стали одними из самых активных за последнее время по количеству атак с воздуха. В частности, противник совершил более 820 ударов FPV-дронами и дронами-камикадзе, а также применил около 30-35 беспилотников типа "Шахед"/"Герань".
Спикер добавил, что только за сутки враг применил 500 корректированных авиабомб и 64 неуправляемых авиационных ракет, в том числе по районам населенных пунктов Железнодорожное и Одрадокаменка.
Также на Приднепровском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались подойти к украинским позициям близ Антоновских мостов, а также совершили пять неудачных штурмов в районе Полтавки и Малиновки на Гуляйпольском направлении.
