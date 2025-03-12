"744 тис українських дітей викрадені Росією!". Волонтерка Кеплер закликала Європарламент діяти — відео

Українська волонтерка Тата Кеплер, засновниця благодійного проєкту "Птахи", виступила на пленарному засіданні Європарламенту і закликала Європу припинити терпіти звірства російських військових проти українців, зокрема жінок і дітей.

Волонтерка Тата Кеплер потужно виступила в Європарламенті

Тата Кеплер розповіла багато історій про трагедії окремих людей, щоб донести до європейських парламентарів загальну картину жахів, які пережили і продовжують переживати мільйони українців. За її словами, шрами від цієї війни залишаться в українців назавжди.

Я і моя країна ніколи не повернемося з цієї війни. Ми можемо повернутися додому, але ніколи не повернемося з війни. Тата Кеплер Волонтерка

Вона розповіла, що як волонтерка відвідала понад 700 деокупованих територій і прифронтових зон, допомагаючи мешканцям. Також розповіла про проєкт, спрямований на допомогу людям і сім’ям, які пережили сексуальне насильство з боку російських солдатів. Наймолодшій жертві, якій допомагала Кеплер, було всього чотири роки, найстаршій – 75.

Тата Кеплер навела жахливу статистику. Вона підкреслила, що понад 1,3 мільйона українських дітей залишаються на окупованих територіях, а 744 тис українських дітей були викрадені Росією.

744 тис дітей викрадено в центрі Європи! Я прошу вас припинити це терпіти своїм мовчанням!

Вона також наголосила, що десятки тисяч українських жінок чекають на повернення коханих із російського полону, а інші десятки тисяч уже ніколи їх не побачать.

При цьому 130 тис українських жінок зараз служать у секторах безпеки та оборони країни — це найбільша кількість жінок-військових в Європі. Поширити

Кеплер завершила свою промову закликом до дії, засудивши бездіяльність і порожнє співчуття.