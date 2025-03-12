"744 тис українських дітей викрадені Росією!". Волонтерка Кеплер закликала Європарламент діяти — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"744 тис українських дітей викрадені Росією!". Волонтерка Кеплер закликала Європарламент діяти — відео

Кеплер
Джерело:  online.ua

Українська волонтерка Тата Кеплер, засновниця благодійного проєкту "Птахи", виступила на пленарному засіданні Європарламенту і закликала Європу припинити терпіти звірства російських військових проти українців, зокрема жінок і дітей.

Головні тези:

  • 744 тисячі українських дітей було викрадено Росією, що потребує негайної реакції та захисту.
  • Українська волонтерка Тата Кеплер підкреслила на пленарному засіданні Європарламенту необхідність припинення жахливостей проти українців і сприяння захисту постраждалих.
  • Мільйони українців продовжують переживати жахи війни, які залишать невиліковні шрами у їхній пам'яті.

Волонтерка Тата Кеплер потужно виступила в Європарламенті

Тата Кеплер розповіла багато історій про трагедії окремих людей, щоб донести до європейських парламентарів загальну картину жахів, які пережили і продовжують переживати мільйони українців. За її словами, шрами від цієї війни залишаться в українців назавжди.

Я і моя країна ніколи не повернемося з цієї війни. Ми можемо повернутися додому, але ніколи не повернемося з війни.

Тата Кеплер

Тата Кеплер

Волонтерка

Вона розповіла, що як волонтерка відвідала понад 700 деокупованих територій і прифронтових зон, допомагаючи мешканцям. Також розповіла про проєкт, спрямований на допомогу людям і сім’ям, які пережили сексуальне насильство з боку російських солдатів. Наймолодшій жертві, якій допомагала Кеплер, було всього чотири роки, найстаршій – 75.

Тата Кеплер навела жахливу статистику. Вона підкреслила, що понад 1,3 мільйона українських дітей залишаються на окупованих територіях, а 744 тис українських дітей були викрадені Росією.

744 тис дітей викрадено в центрі Європи! Я прошу вас припинити це терпіти своїм мовчанням!

Вона також наголосила, що десятки тисяч українських жінок чекають на повернення коханих із російського полону, а інші десятки тисяч уже ніколи їх не побачать.

При цьому 130 тис українських жінок зараз служать у секторах безпеки та оборони країни — це найбільша кількість жінок-військових в Європі.

Кеплер завершила свою промову закликом до дії, засудивши бездіяльність і порожнє співчуття.

Тата Кеплер — продюсерка і ресторатора. Волонтерською діяльністю замається з 2014 року. Благодійний проєкт "Птахи", який заснувала Кеплер, забезпечує засобами захисту військових та медичною допомогою — жителів звільнених і прифронтових територій.

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