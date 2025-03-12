"744 тыс украинских детей похищены Россией!". Волонтерка Кеплер призвала Европарламент действовать — видео

Украинская волонтерка Тата Кеплер, основатель благотворительного проекта "Птицы", выступила на пленарном заседании Европарламента и призвала Европу прекратить терпеть зверства российских военных против украинцев, в том числе женщин и детей.
Главные тезисы
- 744 тысячи украинских детей были похищены Россией, требуется защита и немедленная реакция.
- Миллионы украинцев продолжают переживать ужасы войны.
- Кеплер призвала Европу к действию, осудила пустое сочувствие в отношении украинцев, пострадавших от войны.
Волонтерка Тата Кеплер выступила в Европарламенте
Тата Кеплер рассказала многие истории о трагедиях отдельных людей, чтобы донести до европейских парламентариев общую картину ужасов, которые пережили и продолжают переживать миллионы украинцев. По ее словам, шрамы от этой войны останутся у украинцев навсегда.
Она рассказала, что в качестве волонтера посетила более 700 деоккупированных территорий и прифронтовых зон, помогая жителям. Также рассказала о проекте, направленном на помощь людям и семьям, пережившим сексуальное насилие со стороны российских солдат. Самой молодой жертве, которой помогала Кеплер, было всего четыре года, самой старшей — 75 лет.
Папа Кеплер привела ужасную статистику. Она подчеркнула, что более 1,3 миллиона украинских детей остаются на оккупированных территориях, а 744 тысячи украинских детей были похищены Россией.
744 тыс детей похищено в центре Европы! Я прошу вас прекратить это терпеть своим молчанием!
Она также подчеркнула, что десятки тысяч украинских женщин ждут возвращения любимых из российского плена, а другие десятки тысяч уже никогда их не увидят.
Кеплер завершила свою речь призывом к действию, осудив бездействие и пустое сочувствие.
Тата Кеплер — продюсер и ресторатор. Волонтерская деятельность занимается с 2014 года. Благотворительный проект "Птицы", который основала Кеплер, обеспечивает средствами защиты военных и медицинской помощью — жителей освобожденных и прифронтовых территорий.
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