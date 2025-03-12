"744 тыс украинских детей похищены Россией!". Волонтерка Кеплер призвала Европарламент действовать — видео

Украинская волонтерка Тата Кеплер, основатель благотворительного проекта "Птицы", выступила на пленарном заседании Европарламента и призвала Европу прекратить терпеть зверства российских военных против украинцев, в том числе женщин и детей.

Волонтерка Тата Кеплер выступила в Европарламенте

Тата Кеплер рассказала многие истории о трагедиях отдельных людей, чтобы донести до европейских парламентариев общую картину ужасов, которые пережили и продолжают переживать миллионы украинцев. По ее словам, шрамы от этой войны останутся у украинцев навсегда.

Я и моя страна никогда не вернемся с этой войны. Мы можем вернуться домой, но никогда не вернемся с войны. Тата Кеплер Волонтерка

Она рассказала, что в качестве волонтера посетила более 700 деоккупированных территорий и прифронтовых зон, помогая жителям. Также рассказала о проекте, направленном на помощь людям и семьям, пережившим сексуальное насилие со стороны российских солдат. Самой молодой жертве, которой помогала Кеплер, было всего четыре года, самой старшей — 75 лет.

Папа Кеплер привела ужасную статистику. Она подчеркнула, что более 1,3 миллиона украинских детей остаются на оккупированных территориях, а 744 тысячи украинских детей были похищены Россией.

744 тыс детей похищено в центре Европы! Я прошу вас прекратить это терпеть своим молчанием!

Она также подчеркнула, что десятки тысяч украинских женщин ждут возвращения любимых из российского плена, а другие десятки тысяч уже никогда их не увидят.

При этом 130 тыс украинских женщин сейчас служат в секторах безопасности и обороны страны — это наибольшее количество женщин-военных в Европе. Поделиться

Кеплер завершила свою речь призывом к действию, осудив бездействие и пустое сочувствие.