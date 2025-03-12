"744 тыс украинских детей похищены Россией!". Волонтерка Кеплер призвала Европарламент действовать — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"744 тыс украинских детей похищены Россией!". Волонтерка Кеплер призвала Европарламент действовать — видео

Кеплер
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинская волонтерка Тата Кеплер, основатель благотворительного проекта "Птицы", выступила на пленарном заседании Европарламента и призвала Европу прекратить терпеть зверства российских военных против украинцев, в том числе женщин и детей.

Главные тезисы

  • 744 тысячи украинских детей были похищены Россией, требуется защита и немедленная реакция.
  • Миллионы украинцев продолжают переживать ужасы войны.
  • Кеплер призвала Европу к действию, осудила пустое сочувствие в отношении украинцев, пострадавших от войны.

Волонтерка Тата Кеплер выступила в Европарламенте

Тата Кеплер рассказала многие истории о трагедиях отдельных людей, чтобы донести до европейских парламентариев общую картину ужасов, которые пережили и продолжают переживать миллионы украинцев. По ее словам, шрамы от этой войны останутся у украинцев навсегда.

Я и моя страна никогда не вернемся с этой войны. Мы можем вернуться домой, но никогда не вернемся с войны.

Тата Кеплер

Тата Кеплер

Волонтерка

Она рассказала, что в качестве волонтера посетила более 700 деоккупированных территорий и прифронтовых зон, помогая жителям. Также рассказала о проекте, направленном на помощь людям и семьям, пережившим сексуальное насилие со стороны российских солдат. Самой молодой жертве, которой помогала Кеплер, было всего четыре года, самой старшей — 75 лет.

Папа Кеплер привела ужасную статистику. Она подчеркнула, что более 1,3 миллиона украинских детей остаются на оккупированных территориях, а 744 тысячи украинских детей были похищены Россией.

744 тыс детей похищено в центре Европы! Я прошу вас прекратить это терпеть своим молчанием!

Она также подчеркнула, что десятки тысяч украинских женщин ждут возвращения любимых из российского плена, а другие десятки тысяч уже никогда их не увидят.

При этом 130 тыс украинских женщин сейчас служат в секторах безопасности и обороны страны — это наибольшее количество женщин-военных в Европе.

Кеплер завершила свою речь призывом к действию, осудив бездействие и пустое сочувствие.

Тата Кеплер — продюсер и ресторатор. Волонтерская деятельность занимается с 2014 года. Благотворительный проект "Птицы", который основала Кеплер, обеспечивает средствами защиты военных и медицинской помощью — жителей освобожденных и прифронтовых территорий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы СБУ получили от волонтеров беспилотный разведывательный авиакомплекс PD-2
СБУ
Спецназовцы СБУ
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский поэт и волонтер Сергей Жадан стал лауреатом премии "Шведского PEN"
Svenska PEN
Сергей Жадан
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Волонтер Сергей Стерненко обручился с любимой — фото
Стерненко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?