8-річна дівчинка загинула внаслідок удару Росії по Павлограду

19 червня російські окупанти здійснили повітряний напад на Павлоград Дніпропетровської області. Ця атака обірвала життя 8-річної дівчинки.
Головні тези:
- Внаслідок цього удару також постраждала 49-річна жінка.
- Ще про чотирьох потерпіл через російські обстріли повідомляють у Херсоні.
Росіяни вбили дитину в Павлограді
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.
За його словами, поранену 49-річну жінку вже доправили до лікарні та шпиталізували.
Станом на зараз її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Як повідомлає Херсонська ОВА, близько 07:30 19 червня російські окупанти націлили свій дрон на маршрутку у Корабельному районі Херсона.
Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.
За словами місцевої влади, стан потерпілих — середнього ступеня важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.
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