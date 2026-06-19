8-річна дівчинка загинула внаслідок удару Росії по Павлограду

19 червня російські окупанти здійснили повітряний напад на Павлоград Дніпропетровської області. Ця атака обірвала життя 8-річної дівчинки.

Росіяни вбили дитину в Павлограді

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

Загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранень. Такі наслідки ранкової ворожої атаки на Павлоград. Олександр Ганжа Очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА)

За його словами, поранену 49-річну жінку вже доправили до лікарні та шпиталізували.

Станом на зараз її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована, — додав Ганжа. Поширити

Як повідомлає Херсонська ОВА, близько 07:30 19 червня російські окупанти націлили свій дрон на маршрутку у Корабельному районі Херсона.

Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

Бригада "швидкої" доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення. Поширити

За словами місцевої влади, стан потерпілих — середнього ступеня важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.