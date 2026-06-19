8-річна дівчинка загинула внаслідок удару Росії по Павлограду
Категорія
Україна
Дата публікації

8-річна дівчинка загинула внаслідок удару Росії по Павлограду

Росіяни вбили дитину в Павлограді
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

19 червня російські окупанти здійснили повітряний напад на Павлоград Дніпропетровської області. Ця атака обірвала життя 8-річної дівчинки.

Головні тези:

  • Внаслідок цього удару також постраждала 49-річна жінка.
  • Ще про чотирьох потерпіл через російські обстріли повідомляють у Херсоні.

Росіяни вбили дитину в Павлограді

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

Загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранень. Такі наслідки ранкової ворожої атаки на Павлоград.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА)

За його словами, поранену 49-річну жінку вже доправили до лікарні та шпиталізували.

Станом на зараз її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована, — додав Ганжа.

Як повідомлає Херсонська ОВА, близько 07:30 19 червня російські окупанти націлили свій дрон на маршрутку у Корабельному районі Херсона.

Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

Бригада "швидкої" доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення.

За словами місцевої влади, стан потерпілих — середнього ступеня важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала цивільні судна в Чорному морі — загинув член екіпажу
Олексій Кулеба
Росія знову атакує цивільні судна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 79 цілей під час повітряного нападу Росії
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров оголосив, що Україна отримає артилерію великої дальності
Федоров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?