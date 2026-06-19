8-летняя девочка погибла в результате удара России по Павлограду

19 июня российские оккупанты совершили воздушное нападение на Павлоград Днепропетровской области. Эта атака оборвала жизнь 8-летней девочки.

Россияне убили ребенка в Павлограде

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

Умерла 8-летняя девочка. Еще один человек получил ранения. Таковы последствия утренней вражеской атаки на Павлоград. Александр Ганжа Руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА)

По его словам, раненую 49-летнюю женщину уже доставили в больницу и госпитализировали.

По состоянию на сегодняшний день ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Загорелись два частных дома. Один дом разрушен, — добавил Ганжа. Поделиться

Как сообщает Херсонская ОВА, около 07:30 19 июня российские оккупанты нацелили свой дрон на маршрутку в Корабельном районе Херсона.

Согласно последним данным, известно о по меньшей мере четырех пострадавших.

Бригада "скорой" доставила в больницу 46-летнюю женщину и троих мужчин в возрасте 67, 46 и 59 лет. Они получили взрывные травмы и обломочные ранения. Поделиться

По словам местных властей, состояние пострадавших — средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.