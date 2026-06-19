8-летняя девочка погибла в результате удара России по Павлограду

19 июня российские оккупанты совершили воздушное нападение на Павлоград Днепропетровской области. Эта атака оборвала жизнь 8-летней девочки.
Главные тезисы
- В результате этого удара также пострадала 49-летняя женщина.
- Еще о четырех пострадавших из-за российских обстрелов сообщают в Херсоне.
Россияне убили ребенка в Павлограде
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.
По его словам, раненую 49-летнюю женщину уже доставили в больницу и госпитализировали.
По состоянию на сегодняшний день ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Как сообщает Херсонская ОВА, около 07:30 19 июня российские оккупанты нацелили свой дрон на маршрутку в Корабельном районе Херсона.
Согласно последним данным, известно о по меньшей мере четырех пострадавших.
По словам местных властей, состояние пострадавших — средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
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