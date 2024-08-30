9 дітей постраждало від авіаудару РФ по Харкову

Росія 30 серпня атакувала КАБами Харків, унаслідок атаки загинули щонайменше 6 людей, у тому числі 14-річна дівчина. Відомо про 59 поранених, майже половина з них у важкому стані.
Головні тези:
- Під час авіаудару РФ по Харкову загинули щонайменше 6 людей, серед них 14-річна дівчина.
- Унаслідок ракетного удару поранено 9 дітей у віці від 5 до 16 років.
- Деякі з поранених перебувають у важкому стані, потребуючи ампутації кінцівок.
- Російські авіаудари спричинили значні матеріальні збитки в Харкові, уражені цивільні об'єкти.
- У Харкові загалом поранено понад 50 осіб.
У Харкові через російські КАБи поранено 9 дітей
Серед поранених - 9 дітей у віці від 5 до 16 років. Люди продовжують звертатися до лікарень.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 19:54 Синєгубов поінформував, що кількість загиблих зросла до шести людей.
Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що усі п'ять місць сьогоднішнього влучання по місту - це цивільні об'єкти, які не мають жодного відношення до військових.
Він зазначив, що є ймовірність того, що під завалами можуть бути люди, тому що влучання у будинок було між 10 та 11 поверхами під'їзду, тому невідомо, скільки людей ще може бути під завалами.
Скорик додав, що Центр крові у Харкові закликає здати кров, оскільки через велику кількість загиблих та поранених не вистачає матеріалу.
Загалом ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області. Боєприпас – УМПБ Д-30, влучив у 5 локацій в Харкові:
Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули.
Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
Індустріальний район. Загинула 14-річна дитина, 4 постраждалих.
Слобідський район. Влучання в складську будівлю, 2 потерпілих.
Слобідський район. Пошкоджено три будинки. Постраждали 6 людей.
У Харкові поранено майже 50 осіб та загинуло 5 людей через авіаудари РФ
У Харкові зросла до пʼяти кількість загиблих унаслідок російських авіаударів удень 30 серпня. Поранень зазнали щонайменше 47 людей.
На жаль, кількість загиблих зросла до пʼяти людей.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За уточненими даними, від російських авіаударів зазнали поранень 40 людей.
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