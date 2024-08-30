9 детей пострадали от авиаудара РФ по Харькову
Категория
Украина
Дата публикации

9 детей пострадали от авиаудара РФ по Харькову

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Россия 30 августа атаковала КАБами Харьков, в результате атаки погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе 14-летняя девушка. Известно о 59 раненых, почти половина из них в тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара России по Харькову погибли 6 человек, включая 14-летнюю девочку.
  • 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет получили ранения при авиаударе, некоторые в тяжелом состоянии.
  • Российские авиаудары нанесли серьезный ущерб гражданским объектам в Харькове.
  • Представители медицинских служб призывают сдать кровь из-за недостатка материала для оказания помощи пострадавшим.
  • Авиаудары РФ привели к печальным последствиям в Харькове: ранены более 50 человек.

В Харькове из-за российских КАБов ранены 9 детей

Среди раненых — 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Люди продолжают обращаться в больницы.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В 19:54 Синегубов проинформировал, что количество погибших возросло до шести человек.

Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что все пять мест сегодняшнего попадания по городу — это гражданские объекты, не имеющие никакого отношения к военным.

Ребенок 14 лет был просто убит на детской площадке. Среди 57 травмированных, 20 тяжелых, у некоторых уже случаи ампутации ног, рук. Эти люди находятся в достаточно тяжелом состоянии.

Харьков

Он отметил, что есть вероятность того, что под завалами могут быть люди, потому что попадание в дом было между 10 и 11 этажами подъезда, поэтому неизвестно, сколько еще людей может быть под завалами.

Скорик добавил, что Центр крови в Харькове призывает сдать кровь, поскольку из-за большого количества погибших и раненых не хватает материала.

Всего враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас — УМПБ Д-30, попал в 5 локаций в Харькове:

  • Индустриальный район, 12-этажное здание. Повреждены 5 автомобилей. Три человека погибли.

  • Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.

  • Индустриальный район. Погиб 14-летний ребенок, 4 пострадавших.

  • Слободской район. Попадание в складское здание, 2 пострадавших.

  • Слободской район. Повреждены три дома. Пострадали 6 человек.

В Харькове ранены почти 50 человек и погибли 5 человек из-за авиаударов РФ

В Харькове возросло до пяти число погибших в результате российских авиаударов днем 30 августа. Ранения получили по меньшей мере 47 человек.

К сожалению, количество погибших возросло до пяти человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По уточненным данным, от российских авиаударов получили ранения 40 человек.

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