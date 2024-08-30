9 детей пострадали от авиаудара РФ по Харькову

Россия 30 августа атаковала КАБами Харьков, в результате атаки погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе 14-летняя девушка. Известно о 59 раненых, почти половина из них в тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- В результате авиаудара России по Харькову погибли 6 человек, включая 14-летнюю девочку.
- 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет получили ранения при авиаударе, некоторые в тяжелом состоянии.
- Российские авиаудары нанесли серьезный ущерб гражданским объектам в Харькове.
- Представители медицинских служб призывают сдать кровь из-за недостатка материала для оказания помощи пострадавшим.
- Авиаудары РФ привели к печальным последствиям в Харькове: ранены более 50 человек.
В Харькове из-за российских КАБов ранены 9 детей
Среди раненых — 9 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Люди продолжают обращаться в больницы.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
В 19:54 Синегубов проинформировал, что количество погибших возросло до шести человек.
Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что все пять мест сегодняшнего попадания по городу — это гражданские объекты, не имеющие никакого отношения к военным.
Он отметил, что есть вероятность того, что под завалами могут быть люди, потому что попадание в дом было между 10 и 11 этажами подъезда, поэтому неизвестно, сколько еще людей может быть под завалами.
Скорик добавил, что Центр крови в Харькове призывает сдать кровь, поскольку из-за большого количества погибших и раненых не хватает материала.
Всего враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас — УМПБ Д-30, попал в 5 локаций в Харькове:
Индустриальный район, 12-этажное здание. Повреждены 5 автомобилей. Три человека погибли.
Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.
Индустриальный район. Погиб 14-летний ребенок, 4 пострадавших.
Слободской район. Попадание в складское здание, 2 пострадавших.
Слободской район. Повреждены три дома. Пострадали 6 человек.
В Харькове ранены почти 50 человек и погибли 5 человек из-за авиаударов РФ
В Харькове возросло до пяти число погибших в результате российских авиаударов днем 30 августа. Ранения получили по меньшей мере 47 человек.
К сожалению, количество погибших возросло до пяти человек.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По уточненным данным, от российских авиаударов получили ранения 40 человек.
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