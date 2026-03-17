90 млрд євро для України. ЄС обіцяє знайти рішення до 19 березня

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо офіційно підтвердила, що питання розблокування 90 млрд євро кредиту для України планують вирішити до 19 березня. Це можливо зробити так швидко, оскільки є прогрес в дискусіях навколо відновдення нафтогону “Дружба”.

В ЄС налаштовані розблокувати кредит для України

17 березня стало відомо про те, що Київ згодився прийняти технічну та фінансову допомогу від Європейського Союзу, щоб максимально швидко відновити нафтогін "Дружба".

Це рішення України наближає момент розблокування 90 млрд євро кредиту.

Паула Піньо озвучила прогноз, що це може статися вже найближчими днями:

Щодо кредиту, цього надзвичайно важливого кредиту для України, то дискусії тривають, і ми сподіваємося та впевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих обговореннях. Подивимося. В ідеалі це має відбутися до засідання Європейської ради (19-20 березня. — ред.) Поширити

За словами речниці ЄК, офіційний Брюссель вітає рішення України прийняти європейську допомогу.

Ремонт “Дружби” відбудеться набагато швидше, ніж очікувалося. Український лідер Володимир Зеленський вважає, що все можна відновити за півтора місяці.