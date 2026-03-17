Трамп дедалі ближчий до введення війська США в Іран

Згідно з даними видання Politico, військова операція президента США Дональда Трампа проти Ірана пішла не по плану. Щоб повернути ситуацію під свій контроль, американський лідер, імовірно, змушений буде ввести наземні війська.

Іран поки переграє Трампа

Нещодавно очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що він не відкидає сценарій введення американських військ до Ірану.

Однак, за словами Трампа, для ухвалення такого рішення потрібна дійсно вагома причина.

Багато союзників США вважають, що американський лідер більше не контролює те, як і коли закінчиться війна.

На їхнє переконання, атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузькій протоці схиляють Трампа до найгіршого рішення — тотальної ескалації війни на Близькому Сході.

Саме введення американських військ в Іран може стати кульмінацією цього конфлікту.

Що також цікаво, інсайдери ЗМІ в Білому домі зізнаються, що ситуація на Близькому Сході дійсно більше не під їхнім контролем: