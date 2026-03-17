Трамп все ближе к вводу войск США в Иран
Категория
Мир
Дата публикации

Иран пока обыгрывает Трампа
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, военная операция президента США Дональда Трампа против Ирана пошла не по плану. Чтобы вернуть ситуацию под свой контроль, американский лидер, вероятно, будет вынужден ввести наземные войска.

Главные тезисы

  • В Белом доме осознали, что Иран ведет асимметричную игру.
  • Чтобы сохранить лицо, США придется ввести войска.

Недавно глава Белого дома четко дал понять, что он не исключает сценарий введения американских войск в Иран.

Однако, по словам Трампа, для принятия такого решения нужна действительно веская причина.

Многие союзники США считают, что американский лидер больше не контролирует, как и когда закончится война.

По их убеждению, атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузском проливе склоняют Трампа к худшему решению — тотальной эскалации войны на Ближнем Востоке.

Именно введение американских войск в Иран может стать кульминацией этого конфликта.

Что также интересно, инсайдеры СМИ в Белом доме признаются, что ситуация на Ближнем Востоке действительно больше не под их контролем:

Мы явно сильно ударили по Ирану на поле боя, но в значительной степени именно у них сейчас карты. Они решают, как долго мы будем вовлечены и введем ли наземные войска. И мне кажется, что обойти это невозможно, если мы хотим сохранить лицо.

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готов ликвидировать и нового лидера Ирана
Трамп настроен действовать жестко
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп растратил аномальное количество важного оружия в войне с Ираном
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?