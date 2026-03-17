Трамп все ближе к вводу войск США в Иран

Согласно данным издания Politico, военная операция президента США Дональда Трампа против Ирана пошла не по плану. Чтобы вернуть ситуацию под свой контроль, американский лидер, вероятно, будет вынужден ввести наземные войска.

Иран пока обыгрывает Трампа

Недавно глава Белого дома четко дал понять, что он не исключает сценарий введения американских войск в Иран.

Однако, по словам Трампа, для принятия такого решения нужна действительно веская причина.

Многие союзники США считают, что американский лидер больше не контролирует, как и когда закончится война.

По их убеждению, атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузском проливе склоняют Трампа к худшему решению — тотальной эскалации войны на Ближнем Востоке.

Именно введение американских войск в Иран может стать кульминацией этого конфликта.

Что также интересно, инсайдеры СМИ в Белом доме признаются, что ситуация на Ближнем Востоке действительно больше не под их контролем: