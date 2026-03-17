90 млрд евро для Украины. ЕС обещает найти решение до 19 марта

Главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо официально подтвердила, что вопрос разблокирования 90 млрд евро кредита для Украины планируют решить до 19 марта. Это можно сделать так быстро, поскольку есть прогресс в дискуссиях вокруг восстановления нефтепровода "Дружба".

17 марта стало известно о том, что Киев согласился принять техническую и финансовую помощь от Европейского Союза, чтобы максимально быстро восстановить нефтепровод "Дружба".

Это решение Украины приближает момент разблокирования 90 млрд евро кредита.

Паула Пиньо озвучила прогноз, что это может произойти в ближайшие дни:

Что касается кредита, этого важнейшего кредита для Украины, то дискуссии продолжаются, и мы надеемся и уверены, что скоро увидим определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно состояться до заседания Европейского совета (19-20 марта. — ред.)

По словам пресс-секретаря ЕК, официальный Брюссель приветствует решение Украины принять европейскую помощь.

Ремонт "Дружбы" состоится гораздо быстрее, чем ожидалось. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что все можно восстановить за полтора месяца.