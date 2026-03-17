90 млрд евро для Украины. ЕС обещает найти решение до 19 марта
Категория
Экономика
Дата публикации

В ЕС настроены разблокировать кредит для Украины
Read in English
Читати українською

Главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо официально подтвердила, что вопрос разблокирования 90 млрд евро кредита для Украины планируют решить до 19 марта. Это можно сделать так быстро, поскольку есть прогресс в дискуссиях вокруг восстановления нефтепровода "Дружба".

Главные тезисы

  • Позитивное решение может быть принято на заседание Европейского совета.
  • Зеленский рассчитывает возобновить "Дружбу" за полтора месяца.

17 марта стало известно о том, что Киев согласился принять техническую и финансовую помощь от Европейского Союза, чтобы максимально быстро восстановить нефтепровод "Дружба".

Это решение Украины приближает момент разблокирования 90 млрд евро кредита.

Паула Пиньо озвучила прогноз, что это может произойти в ближайшие дни:

Что касается кредита, этого важнейшего кредита для Украины, то дискуссии продолжаются, и мы надеемся и уверены, что скоро увидим определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно состояться до заседания Европейского совета (19-20 марта. — ред.)

По словам пресс-секретаря ЕК, официальный Брюссель приветствует решение Украины принять европейскую помощь.

Ремонт "Дружбы" состоится гораздо быстрее, чем ожидалось. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что все можно восстановить за полтора месяца.

Эксперт готов отправиться в Украину, все происходит прямо сейчас, когда мы говорим, чтобы убедиться, что вся необходимая работа будет выполнена с точки зрения ремонта, с точки зрения восстановления трубопровода, чтобы поставки нефти в конце концов были возобновлены, — добавила Паула Пиньо.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС поможет Украине отремонтировать нефтепровод "Дружба"
Еврокомиссия
Украина приняла предложение ЕС касательно "Дружбы"
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Путин ударил по собственной армии решением о запрете Telegram
Военные операции России снова оказались под вопросом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп все ближе к вводу войск США в Иран
Иран пока обыгрывает Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?