"Абсолютний абсурд". МЗС України відреагувало на погрози Ірану щодо "законної цілі"

Режим Ірану роками підтримував вбивство українців, допомагаючи РФ дронами в технологіями. Тому абсурдно погрожувати Україні і ще й посилатися на право на самооборону.

МЗС України відреагувало на погрози Ірану щодо "законної цілі"

Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН.

Речник МЗС навів приклад, що це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс.

Іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти іранського народу та інших країн і народів.

Нагадаємо, що країни Близького Сходу в результаті операції США та Ізраїлю проти Ірану зіткнулися з проблемою відбиття атак безпілотників, оскільки витрачали на це дорогі ракети ППО, а іноді й зовсім не збивали їх.

З цієї причини президент України Володимир Зеленський направив на Близький Схід українських експертів разом із дронами-перехоплювачами. Пізніше низка держав зацікавилася співпрацею щодо закупівлі відповідних дронів.

На цьому тлі 14 березня голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Азізі заявив, що Україна нібито є "законною ціллю" для Ірану через допомогу Ізраїлю дронами-перехоплювачами.