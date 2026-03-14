"Абсолютный абсурд". МИД Украины отреагировало на угрозы Ирана относительно "законной цели"

Режим Ирана годами поддерживал убийство украинцев, помогая РФ дронами в технологиях. Поэтому абсурдно угрожать Украине и ссылаться на право на самооборону.

МИД Украины отреагировало на угрозы Ирана относительно "законной цели"

Об этом сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда качество представители этого режима угрожают Украине и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

Спикер МИД привел пример, что это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс.

Иранский режим должен понести ответственность за все преступления против иранского народа и других стран и народов.

Напомним, что страны Ближнего Востока в результате операции США и Израиля против Ирана столкнулись с проблемой отражения атак беспилотников, поскольку тратили на это дорогие ракеты ПВО, а иногда и вовсе не сбивали их.

По этой причине президент Украины Владимир Зеленский направил на Ближний Восток украинских экспертов вместе с дронами-перехватчиками. Позже ряд государств заинтересовался сотрудничеством по закупке соответствующих дронов.

На этом фоне 14 марта глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Украина якобы является "законной целью" для Ирана из-за помощи Израиля дронами-перехватчиками.