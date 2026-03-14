Иран дронами атаковал нефтехранилища в ОАЭ

Иран 14 марта дронами атаковал нефтехранилища в Объединенных Арабских Эмиратах. В стране временно приостановили все операции по погрузке нефти.

Иранский дрон приостановил отгрузку нефти в ОАЭ

Ключевой торговый центр Ближнего Востока в Объединенных Арабских Эмиратах приостановил все загрузки нефти после атаки дрона и пожара в субботу утром.

Загрузка сырой нефти и нефтепродуктов в порту Фуджейра, расположенном недалеко от Ормузского пролива, была остановлена как мера пресечения.

Власти пока оценивают масштабы повреждений, сообщили источники.

По информации медиаофиса Фуджейры, дрон был перехвачен в этом районе, однако падение обломков повлекло за собой пожар. Сообщений о пострадавших нет, а точное место инцидента не называется.

Атака произошла после того, как вооруженные силы США нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк, что является ключевым для экспорта нефти Ирана.

В ответ Тегеран заявил, что любые атаки на нефтяную и энергетическую инфраструктуру приведут к ударам по энергетическим объектам в регионе, связанным с США.

Фуджейра является важнейшим торговым центром для сырой нефти и нефтепродуктов. Порт расположен на восточном побережье ОАЭ между Оманским заливом и горами Хаджар, что дает судам прямой выход в открытое море и позволяет обходить узкое место в Ормузском проливе.