Иран дронами атаковал нефтехранилища в ОАЭ

Иран 14 марта дронами атаковал нефтехранилища в Объединенных Арабских Эмиратах. В стране временно приостановили все операции по погрузке нефти.
Главные тезисы
- Иран атаковал нефтяные объекты в ОАЭ с помощью дронов, что привело к приостановке загрузок нефти в стране.
- Атака произошла после ударов вооруженных сил США по иранским объектам, угрожая дальнейшим ударам на энергетическую инфраструктуру региона.
Иранский дрон приостановил отгрузку нефти в ОАЭ
Ключевой торговый центр Ближнего Востока в Объединенных Арабских Эмиратах приостановил все загрузки нефти после атаки дрона и пожара в субботу утром.
Загрузка сырой нефти и нефтепродуктов в порту Фуджейра, расположенном недалеко от Ормузского пролива, была остановлена как мера пресечения.
Власти пока оценивают масштабы повреждений, сообщили источники.
Атака произошла после того, как вооруженные силы США нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк, что является ключевым для экспорта нефти Ирана.
В ответ Тегеран заявил, что любые атаки на нефтяную и энергетическую инфраструктуру приведут к ударам по энергетическим объектам в регионе, связанным с США.
Фуджейра является важнейшим торговым центром для сырой нефти и нефтепродуктов. Порт расположен на восточном побережье ОАЭ между Оманским заливом и горами Хаджар, что дает судам прямой выход в открытое море и позволяет обходить узкое место в Ормузском проливе.
Этот порт является одним из немногих терминалов в регионе, который продолжает экспорт.
