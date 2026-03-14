Іран дронами атакував нафтосховища в ОАЕ

Іран 14 березня дронами атакував нафтосховища у Об’єднаних Арабських Еміратах. У країні тимчасово призупинили усі операції з завантаження нафти.
Головні тези:
- Іран атакував нафтові об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах за допомогою дронів, що спричинило призупинення завантажень нафти в країні.
- Атака відбулася після ударів збройних сил США по іранських об'єктах, що призвело до загрози подальших ударів на енергетичну інфраструктуру регіону.
Іранський дрон призупинив відвантаження нафти в ОАЕ
Ключовий торговельний центр Близького Сходу в Об'єднаних Арабських Еміратах призупинив усі завантаження нафти після атаки дрона та пожежі в суботу вранці.
Завантаження сирої нафти та нафтопродуктів у порту Фуджейра, розташованому неподалік Ормузької протоки, було зупинено як запобіжний захід.
Влада поки оцінює масштаби пошкоджень, повідомили джерела.
Атака сталася після того, як збройні сили США завдали ударів по військових об’єктах на іранському острові Харк, що є ключовим для експорту нафти Ірану.
У відповідь Тегеран заявив, що будь-які атаки на нафтову та енергетичну інфраструктуру призведуть до ударів по енергетичних об’єктах у регіоні, пов’язаних зі США.
Фуджейра є важливим торговельним центром для сирої нафти та нафтопродуктів. Порт розташований на східному узбережжі ОАЕ між Оманською затокою та горами Хаджар, що дає суднам прямий вихід у відкрите море та дозволяє обходити вузьке місце в Ормузькій протоці.
Цей порт є одним з небагатьох терміналів у регіоні, що досі продовжує експорт.
