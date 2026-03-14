Іран дронами атакував нафтосховища в ОАЕ
Іран дронами атакував нафтосховища в ОАЕ

Джерело:  Bloomberg

Іран 14 березня дронами атакував нафтосховища у Об’єднаних Арабських Еміратах. У країні тимчасово призупинили усі операції з завантаження нафти.

Головні тези:

  • Іран атакував нафтові об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах за допомогою дронів, що спричинило призупинення завантажень нафти в країні.
  • Атака відбулася після ударів збройних сил США по іранських об'єктах, що призвело до загрози подальших ударів на енергетичну інфраструктуру регіону.

Іранський дрон призупинив відвантаження нафти в ОАЕ

Ключовий торговельний центр Близького Сходу в Об'єднаних Арабських Еміратах призупинив усі завантаження нафти після атаки дрона та пожежі в суботу вранці.

Завантаження сирої нафти та нафтопродуктів у порту Фуджейра, розташованому неподалік Ормузької протоки, було зупинено як запобіжний захід.

Влада поки оцінює масштаби пошкоджень, повідомили джерела.

За інформацією медіаофісу Фуджейри, дрон було перехоплено в цьому районі, однак падіння уламків спричинило пожежу. Повідомлень про постраждалих немає, а точне місце інциденту не називається.

Атака сталася після того, як збройні сили США завдали ударів по військових об’єктах на іранському острові Харк, що є ключовим для експорту нафти Ірану.

У відповідь Тегеран заявив, що будь-які атаки на нафтову та енергетичну інфраструктуру призведуть до ударів по енергетичних об’єктах у регіоні, пов’язаних зі США.

Фуджейра є важливим торговельним центром для сирої нафти та нафтопродуктів. Порт розташований на східному узбережжі ОАЕ між Оманською затокою та горами Хаджар, що дає суднам прямий вихід у відкрите море та дозволяє обходити вузьке місце в Ормузькій протоці.

Цей порт є одним з небагатьох терміналів у регіоні, що досі продовжує експорт.

